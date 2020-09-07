Entrackr 报道称，企业员工管理应用 PagarBook 正在与红杉资本进行高级谈判，计划融资 700 万美元。一旦尘埃落定，这将是这家位于班加罗尔的企业的第二轮融资。

PagarBook 是红杉旗下 Surge 加速器的成员，目前后者准备将其在 PagarBook 的股份增加一倍。

PagarBook 由 Adarsh Kumar 和 Rupesh Kumar Mishra 创立。印度的小微企业可以使用 PagarBook 进行员工考勤、工资发放，预付和管理，目前支持本土 12 种语言，包括印地语、印度英语、古吉拉特语、旁遮普语、孟加拉语和泰米尔语等。

PagarBook 表示，平台吸引了 70 万企业用户，共管理了超过 300 万员工的工资单。应用还可以自动生成工资单和收据，以及发送工资发放通知。

据估计，PagarBook 在新一轮融资中的估值可能在 2500 到 2800 万美元之间。

Sensor Tower 数据显示，PagarBook 下载量超过 280 万次，月活跃用户超过 75 万。该公司一直定位在那些买不起昂贵的员工工资考勤管理软件的小微企业。

目前，PagarBook 在印度还没有直接的竞争对手。然而，Entrackr 消息人士概述，Khatabook 正在开发类似的产品，他们可能会在未来几个月内推出一个单独的应用程序。