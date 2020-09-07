高通与中国国家地理日前宣布达成战略合作，双方利用搭载高通骁龙 865 5G 移动平台影像技术所支持的智能手机，拍摄中国野生生物高清视频短片，“向大众呈现生命之美的细腻灵动瞬间，唤醒大众关注自然、关爱生命的野生生物保护意识，践行科技赋能大众及社会公益的使命”。

据介绍，高通骁龙 865 5G 移动平台是目前业界唯一能够支持 8K 视频拍摄的移动平台，其提供每秒 20 亿像素的处理速度，可以支持拍摄拥有 10 亿色的 4K HDR 视频、8K 视频、最高达 2 亿像素的照片，以及 960fps 不限时高清慢动作视频。

《中国国家地理》杂志社社长兼总编辑李栓科表示：“这些高清质量视频影像，可以让我们得以身临其境地感受这个星球的壮丽和丰富，也让更多的普通人参与到野生生物影像的拍摄和分享中来。与高通的这次合作，既是一次全新的技术尝试，也是一次意义深远的科学探索。”

双方合作从今年 6 月起己经启动，中国国家地理已派出四支专业队伍深入自然秘境，首次使用搭载了高通骁龙 865 5G 移动平台的 5G 智能手机，拍摄出一系列中国野生生物高清视频短片，记录下大熊猫、藏狐、金丝猴等珍稀野生动物各种令人心动的瞬间。

此外，由高通作为影像技术支持和独家赞助商的中国国家地理首届中国野生生物视频年赛也已于 8 月在哔哩哔哩正式上线。该年赛由国内外顶尖专业评委进行评选，并将于今年底揭晓最终获奖作品。年赛还专门设了高通骁龙手机特别奖，鼓励大众进行不同视角的野生生物视频拍摄和创作。

未来，双方将基于此次战略合作，持续推动 “优质内容+领先科技” 的融合发展，唤醒更多人对自然生态的关注和行动。