同程旅行日前宣布推出 “硬核低价尽在同程旅行 10 亿补贴” 计划，通过 10 亿元补贴，鼓励十一黄金周的境内旅游消费，促进文旅产业复苏。

据了解，此次同程旅行 10 亿补贴活动，将从 9 月 15 日持续到 10 月 8 日。届时，同程旅行将上线近百万款旅游特惠产品，覆盖北京、三亚、成都、上海、昆明、大理、长沙、厦门、桂林、张家界、井冈山、天津、广州、西安、深圳等全国上百个旅游目的地。

10 亿补贴活动共分为两个阶段：第一阶段为 9 月 15 日至 9 月 24 日，届时同程旅行将推出机票、火车票、酒店的爆品秒杀；第二阶段为 9 月 25 日至 10 月 8 日，同程旅行将重点推出特价线路、超值周边游等特惠活动。此前备受用户热捧的 “88 元畅游卡” 也将在第二阶段进行隆重返场。

同程旅行发布的暑期报告显示，2020 年暑期，全国铁路发送旅客量已恢复至 2019 年同期六成以上；民航的月平均客座率也恢复至 2019 年同期的八成以上。

“随着国内疫情的稳定，旅行者的出行信心正逐步恢复。” 同程旅行国庆大促相关负责人表示：“七夕当天，同程旅行实现了酒店预订量创历史新高。在接下来的中秋国庆黄金周，同程旅行希望通过 10 亿补贴活动，继续提振行业及消费者信心的同时，助力旅游产业的加快复苏。”