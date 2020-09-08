中国国务委员兼外长王毅今日在全球数字治理研讨会上表示，中国数字经济正在蓬勃发展。中国网民数量已超过 9 亿，5G 用户数量快速增长，最新统计已超过 8800 万，数字经济总量超过 GDP 的三分之一。

王毅称，中国法律对于保障公民和组织的合法权益，包括数据安全和个人信息等，都做出了明确规定。中国政府严格践行数据安全保护有关原则，没有也不会要求中方企业违反别国法律向中国政府提供境外数据。

此外，王毅还表示，中国建设性参与联合国、二十国集团、金砖国家、东盟地区论坛等多边平台的数据安全讨论，致力于为加强全球数字治理贡献中国智慧。为应对新问题新挑战，中国愿发起《全球数据安全倡议》，欢迎各方积极参与。

这一倡议的主要内容包括：

一是客观理性看待数据安全，致力于维护全球供应链开放、安全和稳定。

二是反对利用信息技术破坏他国关键基础设施或窃取重要数据。

三是采取措施防范和制止侵害个人信息的行为，不得滥用信息技术对他国进行大规模监控，或非法采集他国公民个人信息。

四是要求企业尊重当地法律，不得强制要求本国企业将境外产生、获取的数据存储在本国境内。

五是尊重他国主权、司法管辖权和对数据的管理权，不得直接向企业或个人调取位于他国的数据。

六是应通过司法协助等渠道解决执法跨境数据调取需求。

七是信息技术产品和服务供应企业不应在产品和服务中设置后门，非法获取用户数据。

八是信息技术企业不得利用用户对产品依赖，谋取不正当利益。