总部位于德里的电动乘车平台 BluSmart Mobility 今天在 Pre A 轮融资中筹集了 700 万美元，投资方包括 Inflection Point Ventures、Venture Catalysts、Survam Partners、Mumbai Angels、Chhatisgarh Investments Ltd.、JITO Angels、Lets Venture Fund 和 Kaplavriksh Fund。

该公司还计划筹集风险债务，该公司表示，这些资金将用于扩大专车车队，建立充电基础设施，并进行技术相关的改进。

BluSmart Mobility 由 Anmol Singh Jaggi 和 Punit K Goyal 于 2019 年成立，旨在提供零排放、可靠和负责任的全电动出行方式。宝莱坞巨星 Deepika Padukone 为该公司在去年的种子轮融资中提供了 300 万美元。

Blusmart 还任命 Anirudh Arun 为首席运营官，Rishabh Sood 为首席技术官。该公司正计划将新资金用于与各种汽车、基础设施和能源公司的战略合作，雇佣数千辆电动汽车和数百个充电站。

为了鼓励客户使用乘车服务，这家初创公司表示，服务已经开始提供卫生保护措施，如每天监测司机的健康状况，客户可以在出行前预购口罩等。