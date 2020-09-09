汽车行业经过百年的蝶变，已经走到变局的路口，这是对新势力发展最好的一个时机。正当市场将目光放在新能源车的三个火枪手（蔚来、小鹏、理想）上，另一只猛兽已经在悄然蓄积力量，即将对中国的新能源车市场进行一次完美的出击。它，就是恒大汽车。

新能源车市场并非一个平静的市场，这也是需要见真刀真枪的地方，如果没有足够强的整体操盘能力，技术产品支撑，是很难立足的。恒大深谙此理，做了三加一的布局准备。

资金推力强劲从不含糊

首先，最大的是资金。有了资金推动力，才能把造车的火力和速度提起来，从而应对后续的需求。恒大为新能源车做了极大的资金支持。

据恒大的财报，2019 年上半年，恒大集团核的心业务利润就达到 303.5 亿元。彼时，恒大集团的现金余额增加至 2880 亿元。恒大总裁夏海钧也曾表示：“拿出一两百亿支持新产业发展，对恒大来说，不会伤筋动骨”。

自 2018 年开始接触造车业务之后，今年 3 月，恒大官方表示，2019 年恒大新能源汽车板块的投入为 147 亿元。根据计划，2020 年将投资 150 亿元，2021 年将投资 100 亿元。

在这样的资金推力下，恒大还花了很多真金白银，购买相关产业链公司股权。2018 年 9 月，恒大集团与乘用车经销服务商广汇集团签订战略合作协议，双方将在汽车销售、能源、物流等领域展开全面战略合作，根据协议，恒大集团将总计斥资 144.9 亿元，持有广汇集团 40.96% 的股权。

此外，恒大还以 9.3 亿美元收购 NEVS 国能新能源 51% 股份，并在 2019 年通过两次增资全盘拿下了 NEVS，也得到了国家发改委和工信部核准的新能源汽车整车生产资质。

至此，恒大以极大的资金推力展现了自己的雄心，全力发展新能源汽车业务，已构建覆盖动力电池、动力总成、先进整车制造、汽车销售及智慧充电的新能源汽车全产业链，在各关键环节拥有世界顶尖的核心技术，并实施全球一体化研发模式，在中国、瑞典、德国、英国、荷兰、奥地利、意大利、日本、韩国等国协同研发，力争在 3 到 5 年内成为世界规模最大、实力最强的新能源汽车集团。

研发及供应链下了足够大的功夫

想要赢得市场就必须有好的产品，要有好的产品就必须在研发上下功夫。恒大另辟蹊径，在核心技术领域，通过国际并购与合作，在电池、动力总成、3.0 底盘架构、先进整车制造等各领域关键环节拥有世界最顶级核心技术。

2019 年许家印带领恒大汽车产业高管到过全球 23 个国家、47 个城市，先后考察了 58 家全球汽车产业各领域龙头企业，寻求于这些企业建立合作关系。

另外，恒大官方还通过与 MAGNA、EDGA、FEV、AVL 等多家汽车工程技术龙头，以及全球 15 位造型设计大师、110 家汽车零部件企业战略合作，这样就确保了足够强大的产品供应链，确保了恒驰一流品质。

此外，在人才上也没有放松。恒大新能源汽车全球研究总院已经启动全球招聘，将招聘 8000 名新能源汽车产业世界顶级专家和技术精英，招聘职位从院长到总监以及普通工程师。

在产品线设计上，恒大正同步研发 14 款车型，6 款车量产在即，3-5 年规划总产能 100 万辆。这是个很大的布局。

生产基地采用高标准打造

据资料显示，恒大所有生产基地都按照工业 4.0 高标准打造，这当中就涵盖了最先进的生产工艺以及生产设备、运用物联网技术以及人工智能，实现冲压、车身、涂装等生产线无人化作业的 “黑灯工厂”。

恒大汽车上海、广州两大生产基地已进入设备安装调试阶段，装配实力不容小视。如此一来，既可保障恒驰品质和生产效率，又可通过规模化生产控制成本。同时，按照恒大规划，未来 3-5 年将实现年产能 100 万辆。随着恒驰明年陆续量产，恒大汽车将有望快速抢占全球市场。

销售网络已经大面积铺开

恒大正在快速筹建恒驰汽车展示体验、销售、维保修售后服务三大中心，包括 36 个恒驰展示体验中心、1600 个恒驰销售中心、3000 个自建及授权维保修售后服务中心，涵盖全国所有城市主要商圈、汽车商圈、社区及城市周边。

这意味着，恒大将建立起迄今为止行业内最为庞大的汽车销售、售后服务体系。作为对比，截止 2019 年底，奔驰宝马奥迪（BBA）三巨头全国经销商网点共计仅 1700 个，如今电动车领军企业特斯拉，在中国的销售网点也不过 103 个。

而另外三家新秀，理想全国拥有 31 家零售中心，覆盖 26 个城市；蔚来在全国开设 136 家门店，其中包括 22 家蔚来中心和 114 家蔚来空间，销售网络覆盖全国 87 座城市。小鹏汽车全国销售及服务网络覆盖 57 个城市拥有 166 家门店。显然，恒大将远超这三大新秀。

来自市场和消费者的挑战极大

恒大汽车和其它新造车势力不同，已经实现了上市。现在 2311 亿的市值已经达到国内车企前三的地位，仅次于同时生产传统燃油车和电动车的比亚迪和上汽集团。

市值的对比方面，蔚来汽车的市值是 219 亿、小鹏汽车的市值是 136 亿、理想汽车的市值是 140 亿。而带头大哥特斯拉的市值是 3905 亿。以金融市场的市值来看，恒大汽车有其想象空间。在上月底恒大汽车半年业绩发布会上，恒大管理层给出了答案：明年上半年启动试生产，下半年陆续实现量产。

在核心的动力电池业务领域，恒大汽车表示，将加速全球布局，努力在 10 年内设立多个年产能 30GWh 的超级工厂，打造涵盖电池材料、动力锂电池、固态电池、氢燃料电池等业务板块的完整产业生态链。在新能源汽车的基建——充电基础实施方面，恒大汽车表示，已与国家电网成立合资公司——“国网恒大”，聚焦停车库车位的智慧充电服务。

而在新能源车市场，如何用产品打动用户，至关重要。现在恒大的第一款量产车还没有发布，虽然现在有很多概念设计图，但转变成量产之后是什么风格和质量，还需要一个真正的答案。不过恒大已经为此做出了足够多的准备和规划，但新能源车市场的消费者都是精明的，恒大如何说服和吸引这部分群体，是个巨大的挑战。

而恒大的新能源车猛兽能否征战残酷的市场，还需要时间给我们答案，我们等到明年初就有。