望石智慧（北京望石智慧科技有限公司）今日宣布，公司近期已完成数百万美元的 A+ 轮融资，投资方为高瓴创投（GL Ventures），现有投资股东线性资本超额投资。本轮融资资金将用于持续优化 AI 技术与药物发现技术的嫁接与创新、搭建智能化药物研发平台和经验丰富的复合型人才团队，同时进一步推进海内外战略合作与业务拓展。

望石智慧成立以来已完成 3 轮融资，分别是 2018 年底由 SIG 投资的天使轮，2020 年 3 月由长岭资本和线性资本投资的 A 轮，以及本次高瓴创投投资的 A+ 轮。

望石智慧于 2018 年正式成立，始终专注 AI + 小分子药物设计，以 AI 技术、复合型团队以及多元的商务模式致力于为海内外创新药企提供小分子临床候选化合物发现上的技术支持。

“在巨大的医药市场前景下，深厚的 AI 技术积累、满足创新药设计应用的落地产品、专业的 AI + 药物研发人才是望石智慧立足的根本。” 望石智慧创始人、CEO 周杰龙先生表示，历经两年在 AI 和创新药研发领域的技术沉淀和经验积累，公司已实现基于大数据处理、多元算法联合应用以及融合计算化学、量子化学的复杂系统架构合理搭建的 AI 技术平台，可加速从立项到临床候选化合物阶段的小分子创新药早期发现。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。