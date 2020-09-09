国内面向电商领域的人工智能公司微洱科技（杭州微洱网络科技有限公司）已完成数亿元人民币 B 轮融资。本轮融资由启明创投领投，仁智资本跟投。微洱科技表示，融资将主要用于技术研发、产品升级、用户服务和业务拓展。

微洱科技成立于 2016 年 12 月，核心产品是小微全域智能机器人，利用 “智能问答、智能营销、智能 CRM、导购魔盘”4 项功能，为电商提供从售前到售后的全生命周期人工智能服务和解决方案。

截至目前，微洱科技业务已覆盖全国 200 多个城市及地区，累计服务客户 12000 余家。其产品于 2018 年正式推向市场，2019 年金额续费率已超过 100%。

微洱科技创始人兼 CEO 朱振华认为，当前国内电商愈发注重精细化运营，利用人工智能帮助商家精准获客，整理并分析客户消费习惯，提升服务质量和客户留存率已成为主流趋势。此外，电商行业产生数据呈现海量、高频的特点，有利于智能客服的训练，这也是人工智能率先在电商场景落地的主要原因。

当前市场上大多数是通用型客服机器人，主要是针对部分环节开放服务，以解决人工客服的重复性问题为主。微洱科技称其核心优势和竞争壁垒在于：除了已经搭建出面向电商全生命周期的 SaaS 平台外，公司还基于 NLP 技术和行业知识图谱，结合不同商家的语料和信息库进行训练，从而形成个性化的解决方案。

朱振华表示，微洱机器人目前的会话识别率在 98% 左右，能覆盖 70% 左右的问题，可以支持文字、图片和视频问答；用户行为被记录到智能 CRM 中，商家凭借多维度的用户画像进行精准营销，最高可提升 20% 的销售转化率。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。