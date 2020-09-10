中国电信与中国联通昨日举行了 5G 网络共建共享一周年工作回顾总结暨全面深化共建共享合作推进会议。

中国联通董事长王晓初在会上表示，中国联通与中国电信累计开通 5G 基站超 30 万站，初步估算可为两家节省建设投资超 600 亿元，基本实现了用最短的时间、花最少的投资，快速形成 5G 网络覆盖能力。下一步，双方将坚定实施共建共享，推动形成建设速度更快、资源效率更高、服务质量更佳、竞合秩序更好的 5G 发展新格局，确保全年目标任务顺利完成，并进一步拓展共建共享范围，开展网络基础资源全量共建共享。

通过共建共享，一年时间内双方 5G 网络覆盖扩大至全国所有地级及以上城市。例如北京五环内室外覆盖率超过 95%，平均下载速率超过 450Mbps，并实现全球首例 200M 带宽下 2.7Gbps 峰值速率。

中国电信与中国联通将协同各芯片、终端厂家开展端到端交叉组网兼容性测试验证，共同推动 SA 产业链成熟完善，力争 9 月 30 日前具备 SA 商用基础网络能力。

中国电信董事长柯瑞文表示，下一步，要按照 “五统一” 要求实现 5G 网络建设目标，进一步深化共建共享，同时，进一步加强行业协同，与产业各方合作，在 700M、云网融合、网信安全、行业应用等领域，切实承担起新基建任务，加快推进产业数字化和数字产业化进程。