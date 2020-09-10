9 月 10 日，摩托罗拉 “合天下 启未来” 新品发布会上，motorola razr 刀锋 5G 折叠手机正式发布，耀世而来。razr 刀锋 5G 手机打破智能手机同质化禁锢，以经典造型碰撞未来科技，让情怀与突破共生，演绎摩托罗拉独特折叠美学。

razr 刀锋 5G 手机作为摩托罗拉厚积薄发之作，传承经典刀锋的设计基因和精湛品质，采用突破性的全新折叠屏技术和制造工艺，带来无缝无折痕、双屏双视界、4800W 超强自拍等 5G 手机新体验。陈劲表示，在智能手机日趋同质化的今天，摩托罗拉另辟蹊径，razr 刀锋 5G 手机将再塑行业工艺巅峰和设计标杆。

无缝无折痕，经典新生再次颠覆潮流

折叠屏手机发展的最大技术障碍，在于屏幕折痕。而 razr 刀锋 5G 手机在转轴铰链技术上的革命性突破，攻克了这个难题。razr 刀锋 5G 手机采用了业界独家、具有 100 余项创新专利的星轨转轴技术，使柔性显示屏可以按照星轨曲线进行折叠，解决了屏幕完全对折时折痕无法消除，转角过大折叠时又无法平整的难题。一方面，让屏幕可以在零缝隙完全对折的同时不出现折痕；另一方面，两边的弹性金属板，将显示屏拉紧，可使屏幕始终保持平整。

经过严苛的翻折测试，razr 刀锋 5G 手机能够保证 20 万次以上的折叠寿命。即使是重度用户，也足以保证 5 年以上的正常工作。

机身采用最高等级的航空级 7 系铝金属一体框架设计，材质坚固而轻盈。通过 PVD 物理气相沉积工艺让机身表面呈现出高端金属亚光质感，且表面硬度更高更耐磨。另外，整机全三维成型康宁玻璃结合最新工艺，让机身在拥有细腻温玉触感的同时，不易留下指纹。

机身采用最高等级的航空级 7 系铝金属一体框架设计，材质坚固而轻盈。通过 PVD 物理气相沉积工艺让机身表面呈现出高端金属亚光质感，且表面硬度更高更耐磨。另外，整机全三维成型康宁玻璃结合最新工艺，让机身在拥有细腻温玉触感的同时，不易留下指纹。

razr 刀锋 5G 手机拥有锋雅黑和天选金两种配色。锋雅黑低调个性，气质内敛；天选金则更显热烈张扬，其缎面质感更符合今年时尚潮流趋势。

双屏双视界，高效外屏体验与超强自拍兼得

razr 刀锋 5G 手机内屏采用了一块 6.2 英寸的 OLED 屏幕，搭配一块 2.7 英寸全功能 gOLED 外屏。双屏双视界的设计，让智能手机交互从未如此便捷。

razr 刀锋 5G 手机内屏采用的是 21:9 影院级超宽屏幕，支持 DCI-P3 广色域，无论是看大片、玩游戏、读小说，都能让人拥有一种沉浸式的感官体验。此外，纤长的机身比例，让用户可以更加舒适的进行单手操作。

全功能的外屏上，会显示时间、日期、天气、来电与微信通知等常用的信息。用户可直接在外屏上接打电话、查看和回复微信、添加联系人等。用户还能添加常用 APP 至外屏，添加后可直接在外屏上进行操作，无需每次都打开内屏，交互更高效。

疾速 5G，强悍综合性能造就流畅体验

这款手机搭载了高通首款集成 5G Soc——骁龙 765G。它采用 7nm 工艺制程 8 核架构设计，最高主频 2.4GHz。其最大特点是集成骁龙 X52 5G 基带，支持 SA/NSA 双模组网，理论最高峰值下载速率高达 3.7 Gbps，上传速率则为 1.6 Gbps。同时它还支持 5G 毫米波，6GHz 以下频段、全球 5G 漫游、WIFI 6 等多个特性。

razr 刀锋 5G 手机集成了精心设计的分离式 5G 天线布局，充分保证了超高速 5G 数据传输。对 9 个 5G 频段和 24 个 4G 全球频段的支持，更保证了用户在不同环境下都能获得 5G 网络带来的高速率低延迟服务。此外，razr 刀锋 5G 手机在保持纤薄机身的同时，提供 2800mAh 续航电量，机身支持 15W 闪充，配合 18W 充电适配器，续航能力获得持续保障，完美满足商务人士的日常使用需求。