近日，视比特（湖南视比特机器人有限公司）宣布完成近亿元 A 轮融资，由和玉资本（MSA Capital）领投，图灵资本跟投。本轮融资将用于用户 3D 视觉软硬件平台标准化、智能化及技术研发、团队扩建、市场推广等方向。

视比特创立于 2018 年 8 月，是一家深度融合 “3D 视觉感知与机器人柔性控制交互技术、3D 数字孪生与工业闭环控制技术” 的高科技公司，由普林斯顿、瑞士联邦理工、波恩大学等海归博士团队创立。

视比特专注于 3D 视觉与机器人柔性控制技术在自动化装配、无序分拣、混合拆码垛、高精度测量领域应用，致力于为智能制造和智慧物流等行业打造 “3D 视觉感知与机器人柔性控制深度融合” 的视觉大脑，在工程机械、智慧物流、新零售、汽车制造领域均有成熟落地案例。

2020 年疫情期间，视比特承担了国内重工领域龙头企业的智能化升级改造项目中的关键技术突破，提供了包括机器人视觉、控制、夹具、系统软件等最核心技术在内的自动下料分拣系统研制。针对非标自动化场景下的零件精确检测和准确抓取这一难点，视比特提出了全局和局部相结合的 3D 匹配技术，成功实现了 1 度 -1 毫米以内的高精确位姿计算，完成解决了 “高精度、高效率” 的目标和需求。

同时，视比特机器人针对物流行业、面向多品类包装箱推出了混合无序拆码垛机器人解决方案——零号拆码垛机器人（ZeroPick&Place）。ZeroPick&Place 融合了 3D 视觉、深度学习和机器人规划控制技术，具备识别精度高、抓取速度快、对复杂场景适应性强等优势，是业内唯一一个能做到塑封饮料箱的准确识别与混拆混码的机器人。ZeroPick&Place 已在大型电商物流仓库实地应用，经受住了 “双十一” 高负荷压力测试，在上千种品类的饮料箱拆码垛测试中，准确率高达 99.9%。除此之外，202 0 年视比特在智慧物流行业成功交付了多个 3D 视觉引导机器人无序分拣快递包裹项目。

据悉，视比特目前已发展至近百人，目前公司已拥有 20 个发明专利、3 个实用新型、8 项软著。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。