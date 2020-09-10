在今天的 2020 腾讯全球数字生态大会上，腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生透露，腾讯将投入 100 亿资源打造 100 个中小企业专属 SaaS 产品及方案。

汤道生表示，在产业数字化升级的过程中，效率、安全、生态是三大关键词。效率是企业经营的关键，产业互联网的目的在于降本增效。向 “数字” 要 “效率”，是产业重塑的必然选择。比如，国产大飞机制造商中国商飞，用 AI 视觉技术辅助质检员，捕抓人眼无法发现的材料缺陷，使缺陷检出率提升到了 99%。在汽车制造领域，一些无人驾驶车辆可以在数字仿真环境中，一天完成 1000 万公里的测试。

产业数字化在创造巨大价值的同时，也产生了海量的数据，保障数据安全是全行业共同的命题。汤道生指出，安全是产业数字化的底座。每个单位都需要建立一套适用于数字时代的安全体系。比如 2020 年 6 月，广交会第一次在线上举办。其防护体系在拥有原生安全属性的基础上通过迭代防护系统和机动部署，拦截了超过 130 多万次各类安全攻击，完成近 7 亿次内容审核。

此外，生态共建是产业发展的唯一选择。腾讯坚持做好 “数字化助手”，结合生态伙伴的能力，为客户提供最优的产品、服务。过去两年间，腾讯从数字技术供给、解决方案打造、企业成长三个维度，逐步构建起产业互联网的开放生态。目前，已经与 8000 多家合作伙伴共建，形成 300 多项联合解决方案。

在当天的主论坛上，汤道生还宣布，腾讯将投入 100 亿资源，与合作伙伴一起，打造 100 个中小企业专属 SaaS 产品及方案；携手 100 家合作伙伴，打造 100 种数字化培训课程，帮助中小企数字化转型升级。