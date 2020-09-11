专注于食品科技和物流的新加坡风险投资公司 Sirius Venture Capital 近日宣布，完成了对 Aerospring Gardens100 万美元的领投。Aerospring Gardens 是一家农业园艺科技初创公司，专门研发以气耕法为核心的园艺系统。

气耕法不使用土壤和农药，直接在空气或雾气环境中种植植物，可以摆脱季节对植物的影响。

由 Nadine Keller 和 Thorben Linneberg 夫妇创立的 Aerospring Gardens，其专利的垂直园艺系统就采用了气耕法，该自动化系统只需使用一平米的空间就能同时种植 27 种可食用植物，与传统的园艺方式相比，植物生长速度增加 90%，用水量减少 90%。

除了根茎类蔬菜和树木，Aerospring 让在狭小空间种植多种农产品成为可能。绿叶蔬菜、草药，甚至黄瓜、西红柿、西番莲、草莓和辣椒都可以同时种植。

Aerospring 打算利用这笔新资金来扩大其分销网络，并在新加坡开发一个新的仓库和展厅设施。此外，他们还会将资金进行研究，扩大现有的产品线等，以扩大公司在美国、欧洲和日本的业务。

因为大流行，边境封闭和农业活动中断，各国面临着颠覆性的食品供应链，Aerospring 的智能系统可以帮助普通家庭解决食物问题。

Sirius Venture Capital 专注于食品科技和物流领域的初创企业，资金规模在 10 万至 60 万美元之间。

今年 4 月，Sirius Venture Capital 投资了以色列初创公司 Hargol FoodTech，该公司专门研究来源于蚱蜢的替代蛋白。2018 年，Sirius Venture Capital 对以色列生物技术和食品科技初创公司 SuperMeat 进行了战略投资，该轮融资额为 300 万美元。另外他们还参与了以色列食品技术公司 Genie Enterprises 的 800 万美元 A 轮融资，该公司发明了一种计算机控制的智能烹饪设备。