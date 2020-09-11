在线教育是近年来蓬勃发展的新兴领域之一，尤其是在疫情之下，在线教育解决了很多人的学习问题，更为不少人创造了就业机会，该领域呈现出逆势上扬的态势。在全民学习热的背景下，在线教育备受社会各界关注。

为了分析在线教育领域的机会及中高端人才的发展状况，猎聘推出《2020 在线教育中高端人才就业报告》，为相关求职者、从业者、用人方和研究机构提供决策依据和一手研究资料。

新发职位占比持续增长，疫情提升人才需求

这几年伴随着智能手机和移动互联网的发展，在线教育的规模不断扩大。猎聘大数据显示，2020 年 1-8 月，在线教育新发职位在整体教育培训行业职位的占比为 19.41%，比 2019 年 1-8 月的占比提高 3.93 个百分点。今年爆发的疫情导致很长一段时间内学校及一些培训机构无法正常开学，数千万学生需按要求在线学习，不少职场人也需要通过在线学习掌握更多的知识和技能。这些因素都对在线教育的发展有促进作用，促使该领域释放更多的人才需求。

2019 年 1-8 月，在线教育新发职位在整个教育培训行业新发职位中的占比为 15.48%，比 2018 年同期提升 2.23 个百分点；2018 年 1-8 月则比 2017 年同期提高 0.74 个百分点。由此可见，在线教育在整个教育培训行业的新发职位占比呈逐年递增的态势，这表明在线教育领域蕴含着不断增多的机遇，有着较好的发展前景。

教师新发职位占比超三成，位居在线教育热招职能之首

教师是在线教育领域的刚需和核心力量。在 2020 年 1-8 月在线教育领域热招职能中，教师职能的新发职位占比超过三成，排名第一，为 31.70%。为了将课程变现，在线教育公司也需要大量的销售经理/主管，该类职能排名第二，新发职位占比为 5.09%。教学/教务管理人员在热招职能中占比为 2.60%，排名第三。

在线教育需要形成自己的产品，更需要开发教育产品的人。与此类需求相关的产品经理、教育产品开发的职能新发职位占比也炙手可热，排名第五、第六、分别为 1.43%、1.38%。校长、班主任/辅导员、人力资源伙伴（HRBP）和新媒体运营在在线教育热招职能 TOP10 中排名第七至第十，分别为 1.36%、1.32%、1.24% 和 1.05%。

北京在线教育人才需求具有绝对优势，新发职位占比超四分之一

2020 年 1-8 月，在在线教育新发职位城市占比最高的 15 个城市中，排名前五的城市是北京、广州、上海、深圳、杭州，占比分别为 25.41%、6.53%、5.89%、5.29% 和 4.80%，其他城市的新发职位占比均低于 4%。在排名前五的城市中，北京新发职位占比超过四分之一，位居全国城市之首，具有绝对优势。

北京、广州、上海、深圳、杭州城市产业结构成熟，集中了全国优势教育资源和互联网资源，为在线教育领域的发展提供了沃土。这五个城市消费者的购买力更强，自我投资意识和职场竞争意识较强，因而在线教育在这些城市具有广阔的市场，也获得了资本市场的青睐，催生了一大批在线教育的知名公司，如猿辅导、VIPKID、作业帮等，这些公司的总部大多都位于北京。

近几年，不少教育机构将目光投向蓬勃发展的新一线和部分二线重点城市，武汉、成都、西安、郑州、长沙、南京、济南、石家庄、厦门、重庆的在线教育新发职位占比均排名前十五，其占比区间为 1.32%-3.17%。这些城市同时也是赫赫有名的网红城市，基本上都拥有全国知名高校，互联网行业也一派欣欣向荣，为当地在线教育的发展奠定了良好基础。

在线教育中高端人才分析

1、在线教育中高端人才总体情况

猎聘大数据显示，2020 年 1-8 月，在线教育中高端人才在整体教育/培训行业中高端人才中占比为 13.42%。目前，线下教育从业者从数量上而言仍占据主流。随着在线教育领域的不断壮大，其从业人群将有望进一步增加。

2、在线教育中高端人才年龄分析

在线教育中高端人才呈现年轻化特点，25-30 岁为主流人群

从近年来在线教育领域中高端人才不同年龄段的占比变化来看，25-30 岁的从业者一直为主流人群。2018 年 1-8 月、2019 年 1-8 月、2020 年 1-8 月，25-30 岁的在线教育中高端人才占比均在 40% 以上；其次是 25 岁以下的从业者，近年来这一年龄段的在线教育从业者占比均超过 23%。在人才年龄的结构方面，在线教育领域的中高端人才近年来一直呈现年轻化的特点。

3、在线教育中高端人才学历分析

在线教育中高端人才学历以本科为主，低学历人群呈逐年递减趋势

从近年来在线教育中高端人才的学历占比变化来看，具有本科学历的人群占据主流。2018 年 1-8 月、2019 年 1-8 月、2020 年 1-8 月，具有本科学历的在线教育中高端人才占比均超六成。

值得一提的是，具有本科学历和硕士学历的在线教育中高端人才占比近年来均呈现逐年递增趋势。而具有大专及大专以下学历的在线教育中高端人才占比近年来则呈现逐年下降趋势。具体来看，2018 年 1-8 月具有大专学历的在线教育中高端人才占比为 17.38%，2019 年 1-8 月为 16.03%，2020 年 1-8 月这一占比仅为 15.78%；具有大专以下学历的在线教育从业者占比则从 2018 年 1-8 月的 4.15%，下降至 2020 年 1-8 月的 3.49%。在线教育行业从业者的学历越来越高，与国家高度重视教育行业的人才队伍建设有关。

4、在线教育中高端人才职能分析

销售经理/主管占比最高，教师紧随其后

从 2020 年 1-8 月在线教育中高端人才的职能分布来看，占比最高的是销售经理/主管，为 5.93%；其次为教师，占比为 5.29%；运营经理/主管位居第三，占比为 4.85%。教学/教务管理人员、培训/招生/课程顾问位居第四、第五，占比为 3.66%、3.49%。

值得注意的是，销售经理/主管、教师、教学/教务管理人员、培训/招生/课程顾问四大职能无论在在线教育人才需求端还是人才供给端，都位居前五。销售经理/主管、培训/招生/课程顾问是帮助公司变现的职能，教师是实现公司核心教育业务的职能，教学/教务管理人员是负责在线教育机构运维管理的职能，这四大职能对于在线教育企业的长期稳定发展具有重要作用。

5、在线教育中高端人才城市分布

北上深广杭在线教育中高端人才占比总计超六成

2020 年 1-8 月，在在线教育中高端人才城市分布 TOP15 中，北京以 32.88% 的占比位居榜首。上海占比 13.83%，位居第二；深圳以 7.23% 的占比位居第三；广州、杭州位列第四、第五，占比分别为 5.63%、4.02%。成都、武汉在线教育中高端人才占比均为 3.06%，其他城市在线教育从业者的占比均低于 2%。

经济水平决定教育水平，北上广深在线教育行业发展相对迅猛，因此人才供给相对旺盛。杭州作为近年来综合发展较好的新一线城市，在对人才集聚方面具有较大的虹吸效应；而成都、武汉除了是近年来发展较为突出的新一线城市，两地的高校较多，教育资源丰富，适合在线教育行业发展，因此对在线教育从业者亦具有较大吸引力。

在线教育中高端人才薪资状况

在线教育中高端人才总体薪资

2020 年 1-8 月，教育培训行业中高端人才的平均年薪为 17.54 万元，在线教育领域中高端人才的平均年薪为 17.50 万元，与其所属的教培行业基本持平。

在线教育领域中高端人才薪资分析

在线教育中高端人才薪资总体呈上升趋势

从在线教育领域中高端人才的平均年薪来看，连续四年的同期对比基本处于逐步增长的态势。2017 年 1-8 月为 14.11 万元；2018 年 1-8 月为 16. 26 万元，同比增长 15.21%；2019 年 1-8 月为 17.83 万元，同比增长 9.70%；2020 年 1-8 月为 17.50 万元，与 2019 同期相比略有下降，降幅为 1.88%。

在线教育市场需求大，作为新兴领域又处于上升发展态势，体现在从业者的薪资上，也是基本处于节节攀升的状态。随着疫情的缓解和经济的进一步复苏，在线教育领域中高端人才的薪资还有增长的动力和空间。

在线教育中高端人才职能占比TOP10 对应的平均年薪

部门/事业部管理从业者薪资最高，产品经理位居其次

从在线教育领域中高端人才占比最多的十大职能对应的薪资来看，薪资位居前五的职能是部门/事业部管理，平均年薪为 34.81 万元；产品经理位居第二，平均年薪为 24.75 万元；项目经理/主管位居第三，平均年薪为 22.39 万元；教育产品开发、销售经理/主管位居第四、第五，平均年薪为 19.74 万元、16.94 万元。在这十个职能中，薪资位居第六至第十的职能是 Java、运营经理/主管、教学/教务管理人员、教师、培训/招生/课程顾问，其平均年薪分别为 16.89 万元、16.00 万元、14.21 万元、13.06 万元、10.64 万元。其中，教师的薪资位居第九。

在线教育中高端人才城市薪资分析

深京沪在线教育中高端人才薪资位居前三，厦门排名第四

从在线教育中高端人才分布最多的 15 个城市来看，中高端人才平均年薪位居前六的城市依次是深圳、北京、上海、厦门、杭州、广州，其平均年薪分别为 25.68 万元、21.87 万元、

19.22 万元、18.08 万元、15.97 万元、15.27 万元，均超过 15 万元。这些城市经济发达，都较为重视对教育的投入，因而在线教育领域中高端人才也收入不菲。

苏州、长沙、南京、武汉、西安、成都、重庆、郑州、天津在线教育中高端人才的薪资位居第七至第 15，平均年薪区间为 10.06 万元-14.23 万元。这几个城市都属于新一线城市，在线教育处于上升发展阶段，未来发展可期。

随着终身学习理念的深入，越来越多的人将更有意愿为自己的终身教育投资，在线教育也将拥有更广泛的潜在用户群体，发展前景十分广阔。尤其是在后疫情时代，为了确保学习的安全、便利和高效，在线学习已成为不少人的生活、工作常态，而这个庞大的市场也必将创造更多的就业机会，吸纳更多的人才加入。