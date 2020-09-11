Ouster 今日正式对外宣布完成 4200 万美元的新一轮融资，本次融资主要用于加大产品研发和加速全球销售。Ouster 是高分辨率数字激光雷达供应商，为自动驾驶应用、机器人、工业自动化、新基建等提供激光雷达传感器。

Ouster 成立于 2015 年，总部位于美国旧金山，目前在全球范围内赢得了来自 15 类应用市场的 800 多家客户，包括 Konecranes、Postmates、Ike、May Mobility、Kodiak Robotics、Coast Autonomous、惠尔智能、宏景智驾、轻舟智行、慧拓智能、美国宇航局、斯坦福大学和麻省理工大学等。该公司累计融资金额达 1.4 亿美元。截至目前，Ouster 过去 12 个月的营业收入总额上升了 62%，今年第三季度的订单总金额同比增长 209%。

Ouster 于今年 1 月推出的最新第二代数字激光雷达，覆盖了短距、中距、长距全系列的产品，均可达到 128 线的分辨率，以满足各种应用需求：

OS0 超广角激光雷达，90 度最大垂直视场角，可用于室内与室外导航、盲区探测；

OS1 中距激光雷达，120m 探测距离和 45 度垂直视场角；

OS2 长距激光雷达，超过 200m 的探测距离，可满足高速自动驾驶的需求。

目前所有产品都已向客户发货，同时还提供 50 种不同的配置以满足客户应用需求。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。