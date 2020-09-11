9 月 11 日，一位科技 KOL 在微博上曝光了几张特斯拉车主群的聊天内容截图，有车主表示特斯拉的 App 在升级后新增了健康管理功能。对于实现这一新功能的合作伙伴，目前的各种信息都指向了国内著名可穿戴设备公司华米科技。

汽车与智能穿戴设备联动已经越来越常见，例如蔚来与小米手表的合作、吉利自主研发的 X Watch 与吉利汽车联动、而特斯拉很早之前也表现出对智能穿戴设备领域有着浓厚的兴趣，据美国联邦通信委员会（FCC）的一份新报告显示，特斯拉曾参与研发智能手表。目前看来，特斯拉选择了与华米科技，作为智能穿戴方面的合作伙伴。

特斯拉之所以选择华米科技进行智能穿戴设备方面的合作，极有可能是认识到健康对于行车安全意义重大，而华米科技在健康管理方面有深厚的积累。如果双方致力于用健康管理技术改善行车安全，最有可能的就是进行心脏健康方面的深层合作。

心脏健康是影响驾驶安全的重要因素，如果在驾驶过程中驾驶员突发心脏病就容易导致失控事故的发生，而且有研究表明心血管疾病在驾驶员因病失控导致的交通事故中占有相当大的比例。如果驾驶员能够及时了解自身的心脏健康情况，就有可能避免因为心脏疾病突发而产生交通意外。

华米在心脏健康领域有着丰富的技术积累，曾推出了许多能够进行 24 小时心率监测、智能甄别房颤的智能手表。特斯拉如果与华米科技在心脏健康领域进行合作，就有望及早帮助车主发现隐藏的心脏健康隐患，从而减少因心脏疾病诱发的交通隐患。

截至目前，我们还无法得知有关双方合作的更多细节，如果想要了解更多有关信息，不妨关注他们的官方微博，等到 9 月 15 日看看两家大厂的具体动作。