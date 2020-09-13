随着国家新基建推进和国务院对北京市建设国家服务业扩大开放综合示范区的正式批复，北京市拟在前期领先的工作基础上，瞄准 L4 级以上高级别自动驾驶车辆规模化运行，统筹 “车、路、云、网、图” 等各类优质要素资源，规划建设高级别自动驾驶示范区。
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