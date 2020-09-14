360 公司与郑州市人民政府在国家网络安全宣传周产业发展座谈会现场签署了战略协议，将在郑州高新区建设 360 中原总部和网络安全产业基地重大基础设施群。

360 方面称，此次签约，360 政企安全集团将利用多年积累的全网安全大数据、一线对抗和 APT 狩猎形成的安全知识及安全技术、安全专家团队，基于 360 安全大脑的核心能力，在郑州市建设 360 中原总部以及网络安全产业基地重大基础设施群。

一方面，立足 360 中原总部，拟斥资数亿元，建设千人规模团队，深度参郑州市及中原地区的智慧城市、电子政务以及信息化项目建设和运营，面向郑州市及中原地区提供专业、可靠的安全服务。

另一方面，针对网络战的重大威胁，立足于发现具有国家背景的高级持续威胁而共同建设的网络安全产业基地重大基础设施群，建设内容包括三大国家级赋能平台：国家安全漏洞挖掘众测方案分发公共服务运营平台、大数据协同安全技术国家工程实验室、国家大数据安全实战演练靶场；六大国家级能力中心：网络安全公共服务中心、国家反欺诈中心、国家信创适配安全检测中心、安全大数据中心、国家网络安全人才培养中心、工控云互联网中心。

据悉，此次合作将构建完善的网络安全产业新生态、形成集聚的网络安全产业新格局、培育引进完备的网络安全人才培养新体系为目标，为郑州市创建国家信息安全产业示范基地和打造千亿级信息安全产业集群提供良好支撑。