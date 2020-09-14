9 月 14 日，知名数码 KOL @xxxx 在微博晒出了四款方屏的智能手表，其中包含一款尚未发布的新品。有网友猜测，这款新品极有可能是华米科技即将推出的智能手表 Amazfit GTS 2 代。

从微博 KOL 爆料的照片中可以看到，四款手表都是方屏设计，不少眼尖的网友也发现，其中一款尚未发布的新品设计风格和 Amazfit GTS 极为相似 ，很有可能是 Amazfit GTS 2 代。其实网友的判断并非没有依据，最近关于华米要推新品的传言不断，华米科技 CEO 黄汪也曾在微博暗示会在 9 月 15 日有大动作。与此同时，OPPO、小米等厂商暂时都没有新品的预热动作，苹果新的手表又大概率沿用旧款外观。综合分析下来，这款手表来自华米的可能性确实是最大的。

可以看到这款新品在表盘右侧采用了护肩设计，能够对表冠起到保护作用，并且让整体线条更加流畅美观。如果它确实如推测所言为 Amazfit GTS 2，那么应该会延续上一代的续航优势，并可能加入其他亮点功能，华米科技之前在 AI 创新大会上发布的血氧监测生物数据引擎，也很有可能在这款新品上实装。

截止目前，华米科技官方尚未对此事件进行回应，而网友猜测是否能在 9 月 15 日得到验证，大家不妨关注华米科技明天的动作。