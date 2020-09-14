9 月 12 日下午，世界制造业大会江淮线上经济论坛智慧旅游论坛在合肥召开举行。作为江淮线上经济论坛的七个分论坛之一，智慧旅游论坛以 “数字赋能，智慧旅游” 为主题，邀请了文化和旅游部、长三角文旅主管部门、知名 OTA、通信运营商、旅游企业、营销机构、专家学者等，探讨线上旅游经济发展的新趋势、新技术和新应用，助力智慧旅游发展。

本次智慧旅游论坛由由安徽省人民政府主办，安徽省文化和旅游厅承办，共分为致辞、播放宣传视频、签约仪式、主题演讲和智慧旅游政企分组洽谈五个环节组成。在省文化和旅游厅厅长袁华的主持下，论坛正式拉开序幕。省人民政府副省长王翠凤对论坛发表了致辞，就贯彻落实习近平总书记视察安徽重要讲话精神，推动安徽文化和旅游产业高质量发展和长三角一体化进行了相关发言。

随后进入签约仪式环节。安徽省文化和旅游厅与中国铁塔股份有限公司安徽分公司、上海景域驴妈妈集团有限公司、携程计算机技术（上海）有限公司、北京蚂蜂窝网络科技有限公司、同程网络科技股份有限公司举行了签约仪式。

省文化和旅游厅副厅长周明洁介绍了全省智慧旅游的发展情况。他指出，近年来，安徽省文化和旅游厅按照省委省政府的统一部署，根据《“数字江淮” 建设总体规划》，顶层设计，全省联动，大力发展智慧旅游，实现服务升级、监管升级、营销升级，为新常态注入新动能，努力实现 “一屏观景区、一网管全域、 一机游安徽”。

论坛邀请了文化和旅游部信息中心副主任信宏业、中国旅游研究院副院长唐晓云、北京第二外国语学院教授厉新建等科研院所知名专家，景域驴妈妈集团总裁、上海安徽商会会长洪清华、北京兴旅传媒有限公司总裁贺荣仙、携程集团副总裁王韦、北京蚂蜂窝网络科技有限公司副总裁于卓等国内旅游和 OTA 领军人物齐聚安徽，围绕论坛主题作主旨演讲，畅谈智慧旅游发展新趋势、长三角智慧旅游一体化发展、数字技术在文旅产业中的应用等话题，共谋行业发展新思路。

此外，论坛还专门推出智慧旅游政企分组洽谈活动。省文化和旅游厅为知名 OTA 和各市文化和旅游局牵线搭桥，分组对接，一对一洽谈。景域、携程、同程、美团、蚂蜂窝、字节跳动等国内知名企业派员参加洽谈。