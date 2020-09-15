9 月 15 日上午，华米科技官宣 9 月 22 日将举行秋季新品发布会，正式发布 Amazfit GTR 2 以及 Amazfit GTS 2。目前，这两款新品现已上架京东与天猫。

根据华米官方发出的新品海报及电商页面信息，本次发布的 Amazfit GTR 2 和 Amazfit GTS 2 在设计较上一代有着明显的变化。Amazfit GTR 2 采用了更大屏占比的设计，相比前代边框更窄；而 Amazfit GTS 2 在表冠处加入了高级表中的护肩设计，颜值更加突出。

其中，Amazfit GTR 2 依然采用了传统圆形经典腕表的设计，表盘相比前代屏占比更大，查看信息肯定会比上一代更有效率；更窄的边框设计让整体风格进一步偏向干练，适合各类商务场合。

而 Amazfit GTS 2 相比前代则在右侧表冠处加入了高级腕表中才会出现的护肩设计，凸出的部分能够将表冠两侧包裹住，减少磕碰损伤的同时也能够有效防止用户误触操作。以往这种设计仅在以沛纳海为代表的高级腕表中出现，作为高级潜水表才会用采用的设计，护肩的加入既实用又别具特色，说不定 Amazfit GTS 2 会凭借这样的造型在智能手表圈掀起一股潮流。

值得一提的是，在官方发出的海报中，华米科技还强调，新品「不止于长续航」。结合发布会邀请函消息，本次 Amazfit GTR 2 和 Amazfit GTS 2 很有可能增加独立音乐播放功能。而在功能方面，我们推测新品将搭载新硬件与新技术，以实现血氧监测以及更好的睡眠监测等功能。因为华米在 6 月的 AI 创新大会上就公布了这些新技术，用在这两款旗舰产品的升级版上也在意料之中。

目前，Amazfit GTR 2 以及 Amazfit GTS 2 已经在京东、天猫上架，并显示将于 9 月 22 日 14：00 正式发布，9 月 23 日 00：00 正式开售。