百度 Apollo 在 2020 百度世界大会上发布了 “5G 云代驾” 技术。

“5G 云代驾” 是无人驾驶的配套服务，基于 5G、智慧交通、V2X 等新基建设施，可为无人驾驶系统补位。比如在面对临时道路变更或交通管制等情况，接到求助请求后 “5G 云代驾” 可以接管无人驾驶车，改为平行驾驶状态，帮助车辆解决问题。因为 “AI 老司机” 已经能应对绝大多数路况，极端场景并不是经常出现，所以不同于普通安全员，云端驾驶员一个人可以为很多辆车服务。

据了解，云端驾驶训练均超过 1000 小时无事故，可以确保非自动驾驶状态车内乘客和车外行人的绝对安全。在大会现场，百度集团副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇表示，百度目前配备的 5G 云代驾安全员充足，能保证对全国各地的百度 Apollo 自动驾驶出租车 100% 响应。

李震宇同时透露，搭载百度 Apollo 自主泊车解决方案的威马新车型将于 2021 年初上市，这是中国首个搭载 L4 级自主泊车功能的车型，可以解决停车难题。

此外，李震宇还展示了百度 Apollo 未来驾舱，该驾舱没有方向盘，配备了星空顶、大沙发、大液晶电视的，乘客可以舒服地坐在沙发上，完全用语音遥控看电影、唱 KTV 等。