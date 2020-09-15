9 月 15 日，我国首个由互联网公司（哔哩哔哩，简称 B 站）定制、用于科普传播的视频遥感卫星——“哔哩哔哩视频卫星” 成功升空。该卫星由中国长征十一号运载火箭在黄海海域发射，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

“哔哩哔哩视频卫星” 是由长光卫星技术有限公司自主研发的新型视频卫星。卫星具有低成本、低功耗、低重量、高分辨等特点，可获取分辨率优于 1.2m，覆盖面积不小于 14.4km×6km 的彩色视频影像。“哔哩哔哩视频卫星” 入轨后，将与此前发射的 16 颗 “吉林一号” 卫星组网，将为政府、行业以及 “一带一路” 沿线用户提供更加丰富的遥感数据和产品服务。

今年 7 月 10 日，“哔哩哔哩视频卫星” 曾尝试从酒泉卫星发射中心发射。但因火箭在飞行中出现异常情况，发射任务失利。B 站随后对外表示，卫星计划不会终止，将再次发射卫星。此次，长征十一号运载火箭成功将 “哔哩哔哩视频卫星” 发射升空。

哔哩哔哩副董事长兼 COO 李旎表示，“哔哩哔哩视频卫星” 就像从太空看世界的 “眼睛”，会在距地面 535 公里的太阳同步轨道俯视地球、观测天体。B 站希望通过这颗卫星鼓励年轻一代保持好奇，不断探索。卫星所获的海量遥感视频、图片数据将被制作成科普视频，定期在 B 站更新。视频内容包含科技、人文、历史、自然、公益、教育等多个领域。未来，“哔哩哔哩视频卫星” 还将为 B 站用户定制拍摄任务，用卫星航拍美丽地球。