9 月 14 日，Insta360 影石 ONE R 相机上市 8 个月后，迎来最强升级，从画质、音质、操作流程等层面为用户带来更佳使用体验，用户可前往苹果 App Store 和安卓应用商店下载最新版本 APP，并且可前往 Insta360 影石官网下载页获取 Studio Beta 版本以及新旧固件的更新地址。

4 大优化，轻松解锁新画质

PureShot 纯净摄影

本次全新上线的 PureShot 纯净摄影模式，通过算法自动识别与优化，在拍摄时保留更多明暗细节，夜拍中极大降低噪点，令成像更纯净清透。

*适用版本：4K 广角镜头+一英寸镜头

鲜艳模式，画面更鲜活

鲜艳色彩模式下拍摄的画面色彩更饱和、更有冲击力，在户外晴天、黄昏落日等场景中，可呈现出色彩更浓郁的画面和更加生动的氛围，拍摄后无需再费心调色，可快速分享至社交平台。

*适用版本：4K 广角镜头+一英寸镜头

水下色彩还原，影像更真实

海底世界五彩斑斓，但水下视频常常呈现出蓝绿色调，画面因对比度不足而显得较为暗沉。Insta360 APP 新上线水下色彩还原功能，可一键调整白平衡，弱化画面中的蓝绿色调，更加真实地还原水下的珊瑚、鱼群等梦幻画面。

*适用版本：4K 广角镜头+一英寸镜头

码率提升，视频更流畅

固件更新后，ONE R 相机码率将会大幅提升，最高可达 100Mbps，视频压缩比变小，在拍摄树林穿行等较复杂的场景时，画面中的树叶等细节将更加清晰。

*适用版本：4K 广角镜头+一英寸镜头

创作流程优化，创作更轻松

普通录像模式下，可选择基础模式和专业模式，基础模式下拍摄的视频具备机内防抖的效果，专业模式下的视频则采用 FlowState 防抖科技，两个模式皆可直出 MP4 视频。提供不同的

模式选择，对新手友好的同时，也给专业人士带来便利。

暗光防抖算法升级，相机可自动识别画面，采用智能策略优化画面，减少暗光情况下运动模糊的情况，不再需要手动开启暗光防抖功能，尽情享受创作。

全新降噪算法，录音质量更佳

ONE R 现可支持通过 AirPods 实现语音控制，突破空间的限制，满足更多场景拍摄需求，相机不在手边，也能轻松开拍。

在日常的 vlog 拍摄中，环境噪音往往会影响视频的收音效果，本次更新采用了优化升级降噪算法，无论是 ONE R 的机内录音、外接麦克风，还是 AirPods，都能拥有优化的录音音质，更清晰地还原 vlogger 的声音。

线上视频会议、全景直播

ONE R 新增视频会议模式，可连接电脑，搭配视频会议软件，成为 USB 电脑摄像头，这也是 Insta360 影石在行业内的新尝试。

使用全景镜头时，视频画面会分为两屏，分别对应相机前后两个鱼眼镜头，视野范围更加广阔、全面。4K 广角镜头则会对画面中的人脸进行识别，智能缩放视角，广角视野可将整个场景都纳入画面中。