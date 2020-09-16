9 月 16 日，交通银行与阿里巴巴集团、蚂蚁集团在杭州签署全面战略合作协议。根据协议，三方将进一步发挥各自优势、集成互补、互通场景，整合平台、客户、市场、渠道和技术等资源，打通银行服务、场景权益与客户消费全链路，致力于成为数字经济时代下互联网公司与金融机构深度合作的典范，优化数字化转型效能，为双方客户提供更好的服务。

交通银行董事长任德奇表示，希望未来和阿里巴巴集团、蚂蚁集团共同打造新服务模式、创新产品形式，丰富生态，服务实体经济效能提升。

蚂蚁集团董事长井贤栋表示，双方合作可以优势互补，搭建一个合作共赢的生态，数字技术带来的包容性发展的红利，让金融服务更好的服务实体，让更多的普通用户和小微企业从中受益。

各方在交流中表示，随着互联网与金融的深度融合，各方将在当前合作基础上，以科技创新合作为契机，在金融服务、支付业务及数字金融场景拓展、金融科技、市场创新合作等多个领域实现全面合作。

值得注意的是，各方还约定充分发挥自身行业及区域优势，紧扣 “一体化” 和 “高质量” 两个关键词，在长三角生态绿色一体化发展示范区建设、公共服务便利共享、小微企业融资、产业数字化智能化转型等领域加强创新合作。