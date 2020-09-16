近日，天兵科技完成数亿元人民币 A 轮融资，这是该公司半年以来获得的第二笔过亿元融资。本轮融资由浙大联创领投，载合投资跟投，将主要用于助力天兵科技完成 “天火” 系列 HCP 火箭发动机全系统热试车、“天龙” 系列液体运载火箭的首飞投产和人才队伍建设。

天兵科技自 2019 年成立以来，获得了浙大联创、陆石投资、久友资本、英诺天使、老鹰基金、载合投资等国内投资机构的持续青睐。其于 2019 年 6 月获数千万元天使轮融资，同年 8 月获得数千万元天使+轮融资，今年 4 月获得过亿元人民币 Pre-A 轮融资。

目前，天兵科技已完成 “天火一号”HCP 液体火箭发动机全系统热试车、“天火二号” 液体火箭发动机全系统热试车，“天火三号” 液体火箭发动机研发进展顺利，将于今年下半年完成全系统热试车。HCP 作为新一代推进剂，使其运载火箭兼具低成本、无毒无污染、宽温贮存、多次重复点火和深度变推等产品优势，将为卫星用户提供快速、低价、可靠、批量化发射服务，引领商业运载火箭的变革。

“天龙一号” 液体运载火箭也将于 2021 年具备首飞条件，首飞火箭设计运载能力在三吨以上，将在全球征集卫星合作载荷。不仅如此，天兵科技目前已与数家卫星互联网研制企业达成了数亿元的发射合作协议。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。