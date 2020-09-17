9 月 17 日，在 2020 云栖大会上，阿里云智能总裁张建锋宣布阿里云进入 2.0 时代: 飞天云这个 “超级计算机”，将装上一个数字原生操作系统，就像 Windows 让电脑走进千家万户一样，升级后的云让人类和云计算的交互更加容易，让云能够普及到更多企业、更多人。

当天，阿里巴巴发布了第一台云电脑无影和第一款物流机器人 “小蛮驴”，将云的变革带入终端。张建锋认为，云端一体和云钉一体是数字原生操作系统的重要组成。这两大战略将改变人们使用云的方式、改变应用开发的方式，开创一种全新的云计算形态。

为飞天云装上操作系统

张建锋回顾过去 10 年，阿里云自研飞天云平台，造了一台 “超级计算机”，让 IT 基础设施突破物理限制，成为社会化的公共基础设施。十年间，几乎所有超级 APP 都诞生在云上，人工智能、移动协同等技术在云上得到极大普及。疫情之后，云更是 “从天上走到了我们的身边”，他表示，2020 年是 “万物皆可云” 的一年，云成为了时代的载体，成为数字化发展的标志。

但这还不够，张建锋认为，企业不仅需要解决 IT 资源的问题，还需要解决应用智能化、数据化和移动化的问题，这就需要一个更完整、更易用的平台。在 1.0 时期，云像是一个 “DOS 系统的计算机”，需要掌握一套复杂的代码指令来运行，而 2.0 的云就像一个 “Windows 系统的计算机”，不需要懂代码，点一点图形界面就能搭建自己的应用。

他表示，阿里云从 1.0 升级为 2.0，就是给原来简单狭义的飞天云平台，装上一个数字原生操作系统，提供类似 Windows 窗口式的界面，让不懂代码的人也能用起来云的能力。这将为人类和云计算的交互提供一种全新的模式，让云更加易用，让应用开发更加容易。任何企业和个人不需要看懂代码，就能具备云化、数据化、智能化、移动化、IoT 的能力。

更进一步，张建锋表示，升级 2.0 之后，云将深刻改变企业组织的形态，不单让企业信息系统变得更加敏捷和智能，更是增强组织间的协作，带来高效的社会化大协同。这是一套新的思路和方法，阿里云在过去几年的努力中已经取得重大进展。他认为，这是数字化升级的必由之路，让企业组织更加智能，真正迈入数字化的社会。

云钉一体和云端一体

“云钉一体” 和 “云端一体” 是数字原生操作系统的重要组成。

张建锋表示，云钉一体为企业开发应用提供了一个全新的平台，让应用开发更加容易。很多企业开发简单应用，只需要点点鼠标就能完成，这是传统模式不可想象的。他举例说，钉钉上有很多企业搭建了上千个应用，阿里巴巴就有超过 1500 个应用，深刻改变了企业运作的方式。

据介绍，浙江省有超过 100 万公务员在钉钉上办公，搭建了 1000 多个应用，每天产生超千万条电子流，而这些电子流原本是通过电话、邮件的形式在公共服务的流程中运转。阿里巴巴每天也有超千万条信息在钉钉上流动，点一下手机里的钉钉应用中心，成为管理一个企业、管理一座城市的新方式。

张建锋表示，云钉一体提高了应用开发效率，特别对于没有技术能力的中小微企业，他们用 “拖拉拽” 的方式就能建立自己的企业应用，加快了创新的速度。当所有企业都变得更加敏捷之后，社会大协同的效率也将极大提升，数据显示，钉钉上已经出现数个超百万人的组织，跨组织协同也在迅速加强。

同时，云的发展也将深刻变革终端，张建锋认为，云端一体将推云入端，让万物能够拥有云的能力。在现场，他展示了第一台云电脑 “无影”，通过仅有名片大小的终端，就可以连接云端的服务，拥有一台无限算力的超级电脑，“只要配一个屏幕，就能做你现在电脑上做的任何事情，也能做你现在电脑上做不了的事情。随着云的发展，未来每个人在云上都会有一台自己的主机，随时随地把计算力进行扩充。”

此外，阿里巴巴还发布了第一款物流机器人 “小蛮驴”，同时发布机器人平台，正式进军机器人赛道。张建锋表示，机器与人类交互沟通、协作共生的时代刚刚开始。面对未来世界庞大的机器人需求，达摩院同步推出了一个智能机器人平台，对外开放机器人通用技术和能力模块。除了轮式机器人，机器人平台还会开发双足、履带等不同类型机器人产品，用于救火救灾、防疫消杀、机场服务、景区导览、安全巡防等场景。