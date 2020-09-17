云计算 PaaS 及多云管理代表厂商 BoCloud 博云（苏州博纳讯动软件有限公司）今日宣布完成 D 轮融资。本轮融资由国鑫创投、信峘投资、金浦文创、碧鸿投资、交银国际共同战略投资，原股东东方富海持续加码。

本轮融资之后，在 PaaS 平台和多云管理领域中，博云成为第一家完成 D 轮融资的创业厂商。此前，博云于 2020 年 1 月宣布完成亿元级 C 轮融资，7 月宣布完成 C+ 轮战略融资。

依托行业趋势发展及深入客户实际需求，博云形成了以容器、微服务、DevOps 为核心的 PaaS 平台，为客户提供面向应用全生命周期管理的解决方案；并以 “一体化云管平台+自动化运维” 为核心，打造了完整的云运营和运维平台，为客户提供跨越传统 IT 及云计算环境的资源管理解决方案。

博云产品服务推出以来，已覆盖金融科技、高端制造、能源央企、政府及公共事业等十余个行业领域，并积累了上百家行业头部客户，产品广泛部署于核心生产场景。

在持续发力金融科技领域的同时，博云把握行业市场新机遇，加快拓展边缘计算等创新场景。其通过建设一体化边缘计算平台，打通云、边、端三层的相互协同，将原有容器云提供的云上服务编排、管理、调度等能力赋能到边缘端，将边缘端设备抽象到云中心统一管理，延伸计算能力到边缘端，帮助用户快速构建安全、高效、灵活、可靠的边缘计算平台，广泛适用于物联网、工业互联网、车联网等行业领域。

此次融资，博云将继续围绕应用管理和资源管理两大场景，加强 PaaS 及多云管理产品矩阵的核心产品研发、加强底层技术研发投入、加强生态和渠道合作伙伴体系建设，以及在 5G、边缘计算、工业互联网等新应用场景的业务拓展。同时，在 IT 国产化进程中，进一步提升底层核心技术自主研发能力，为客户提供可持续的、长期的、优质的产品与服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。