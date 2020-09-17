9 月 16 日，广汽蔚来在北京召开以 “模因” 为主题的智能出行生态峰会。会上，广汽蔚来联合高新技术公司北大金秋、领先车载 AI 芯片企业地平线、自动驾驶技术领先者文远知行、一站式出行平台一嗨租车，以及新鼎资本、福沃德资本等业界领先合作伙伴组成的 “模因战队” 正式亮相，标志着 “广蔚模式”，即打造首个软硬件一体的智能出行生态闭环系统，取得了实质性进展。

“硬件+AI OS+生态服务会员” 商业模式加速落地

“模因” 一词源自进化论，特性是自我选择、自主进化。广汽蔚来将其发展方向定义为模因式发展。即以高品质的硬件作为载体、智能化的 AI OS 为灵魂、满足场景化的丰富生态服务为核心价值，三者构成广汽蔚来的模因式智能出行生态。通过该生态系统，将实现人、车、场景的连接，形成多场景、个性化的智慧生活空间，为用户带来极致出行体验。

同时廖兵也坦言，广汽蔚来作为一个科技创业公司，无法单独去完成整个生态服务的搭建。为此，广汽蔚来强强联手在自动驾驶技术、汽车 AI 芯片、行业前瞻趋势研究、出行场景化落地平台等领域深具模因特质的合作伙伴，组成 “模因战队”，合力推动 “广蔚模式” 的落地。

首期发起 10 亿美元基金

前瞻性的发展模式必然会得到资本的青睐。峰会现场，广汽蔚来宣布与新鼎资本联合发起智能出行生态基金，首期基金规模将高达 10 亿美元。新鼎资本董事长张驰表示：智能出行生态基金的设立只是第一步，未来在智能出行领域将会提供更多的资源支持，与广汽蔚来一道引领行业向正确的方向前行。

资本的加持，无疑为广汽蔚来智能出行的发展提供了更多的弹药，不仅有助于推进广汽蔚来 “硬件+AI OS+生态会员” 服务系统快速发展，更将推动行业变革，带动所有的行业参与者一起加入智能出行的生态圈中来。

此外，广汽蔚来还计划与北大金秋新技术公司成立智能汽车研究院。北大金秋新技术有限公司高级副总裁杨一波教授表示：北大金秋将充分发挥自身在学术上的优势，通过专业的研究与论证，为广汽蔚来提供在智能出行上的前瞻研究以及策略支持。

“广蔚模式” 走软硬件一体智能出行生态服务之路

众所周知，汽车行业正身处巨大的变局之中。软件已成为实现汽车网联化、智能化、电动化和共享化等技术创新的核心推动要素，车辆的软件价值和所提供的内容价值已经超过车辆的硬件价值，汽车的内核正发生着翻天覆地的变化。基于这个判断，广汽蔚来提出了 “广蔚模式”，确立了软硬件一体智能出行生态服务的发展路径，从而推动汽车产业发展，为用户带来极致体验，让用户价值最大化。

据悉，广汽蔚来打造了以用户服务为核心的社区、丰富了用户服务体系。同时，还在北京、上海、广州等地举行线下活动，直面用户，用最真诚的行动，听最真实的声音，让用户反馈驱动广汽蔚来不断成长、不断进化。大概一个月前，广汽蔚来还推出了全球首个汽车生态会员服务体系, 包括 Smart 会员、Ultra 会员以及 Value 会员。在不到一个月的时间里，会员用户购买比例达 40%，这些相当多数量的用户，用实际行动为广汽蔚来智能出行生态服务投出了赞成票。