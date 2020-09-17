9 月 17 日，稳健医疗正式登陆创业板开始上市交易。该公司公开发行 5000 万股，发行价为 74.30 元/股，开盘价为 125 元/股，总市值超过 550 亿元人民币。稳健医疗旗下拥有 “winner 稳健医疗” 和 “Purcotton 全棉时代” 两大品牌以及 “PureH2B 津梁生活” 零售平台。

红杉资本中国基金于 2014 年作为唯一的投资机构投资了稳健医疗，并在投资后的六年间坚定陪跑。此次上市后，红杉中国持有该公司约 8.09% 的股份。

稳健医疗是国内第一批医用敷料出口企业之一，曾经连续多年保持中国医用敷料行业出口额第一。2009 年公司以 “全棉水刺无纺布” 为基础，创立 “Purcotton 全棉时代”。

2020 年上半年，稳健医疗实现营业收入 41.80 亿元，同比增长 98.52%；归母净利润 10.32 亿元，同比增长 348.92%。剔除口罩、防护服后，上半年公司实现销售收入 21.20 亿元，同比增长 5.37%。此次 IPO，稳健医疗拟使用募集资金 14.26 亿元，用于建设高端敷料生产线建设项目、营销网络建设项目、研发中心建设项目、数字化管理系统项目等。