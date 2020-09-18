苹果宣布将于 9 月 23 日在印度开设官方在线商店。自从该公司在印度开展业务二十多年以来，在线商店即将为印度这一世界第二大智能手机市场的客户提供一系列服务。

苹果目前依靠第三方在线和线下代理商在印度销售产品。苹果官方在线商店将为印度用户提供 AppleCare+ 售后计划。此外，当地客户还可以自行选配 Mac。

今年 2 月，苹果 CEO Tim Cook 向投资者表示，苹果将在今年某个时候在印度开设在线商店，并计划于明年在当地开设首家旗舰零售店。

苹果在网站上表示，公司还计划向印度客户提供购买产品的金融计划，学生还将获得苹果产品和配件的额外折扣。从下个月开始，苹果还将向客户免费提供来自专业创意人士的音乐和摄影在线课程。当地消费者还可以在 AirPods 上用几种印度语言来镌刻文字或表情符号。

在线商店的推出将标志着苹果在印度业务的新篇章——印度手机市场约有 99％ 由 Android 智能手机占据。近年来，苹果开始在印度有所动作。7 月份，该公司的制造合作伙伴富士康开始在印度组装 iPhone 11。这是该公司首次在该国组装当下最新一代 iPhone。

在印度组装手机可以使包括苹果在内的智能手机厂商免除印度政府对进口电子产品征收的约 20％ 进口税。降低在印度市场的产品成本对苹果来说至关重要，该公司已经在印度以创纪录的低价提供包括 Apple Music 和 TV + 在内的多项服务。

作为对比，iPhone 11 Pro Max 在印度的起始价格约为 1487 美元，而在美国为 1099 美元，AirPods Pro 在美国的售价为 249 美元，发布时在印度的售价约为 341 美元。