美国商务部日前发布禁令，将从当地时间周日晚上开始禁止用户在美国的应用商店下载及更新 TikTok 和 WeChat。

此外，美国公司也将被禁止为两款应用提供网络托管、内容分发、数据传输等服务。该禁令同时禁止通过 WeChat 向美国民众转移资金或涉及付款等的行为。

这项禁令阻止了两项服务在美国本土获取新用户。对于老用户，应用的功能也受到了一些限制。其中影响最大的就是美国区的 WeChat 账号将无法使用微信支付功能。

封禁令限制了 WeChat 与 TikTok 在美国本土应用商店的下载和升级，WeChat 与 TikTok 也无法在美国设置相关的开发团队。对于前段时间处于暴风圈中心的 TikTok，禁令并没有限制现有用户继续使用已经下载到手机的应用，这比传闻中完全关停的要求要缓和一些。但对于腾讯和美国的微信用户来说，情况就变得相对微妙，他们的微信应用将无法获得后续的功能更新，连支付功能也无法使用。

美国商务部部长 Wilbur Ross 称，这次的禁令完全按照特朗普总统的指示，以保障美国的国民安全。

美国商务部的一位高级官员向路透社表示，该命令不会禁止美国公司在美国境外通过微信开展业务，比如星巴克、沃尔玛等美国公司，它们通过微信公众号和小程序向中国消费者提供服务。这项禁令不会禁止与腾讯其他业务（包括在线游戏业务）的交易，也不会禁止苹果、Google 或其他公司在美国境外提供 TikTok 或 WeChat 应用下载服务。

在这之前，甲骨文称其已经与字节跳动达成协议，将成为 TikTok 的 “可信技术提供商”，但该协议仍需美国政府批准。现在距离禁令正式生效已经没有多少时间了，至于最终结果，想必甲骨文、字节跳动，以及腾讯，肯定都不想看到吧。

Wang Boyuan 对此文亦有贡献