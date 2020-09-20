2020 年第十六届中国（北京）国际汽车展览会即将于 9 月 26 日正式拉开帷幕。Honda 将联合广汽本田汽车有限公司（以下简称广汽 Honda）和东风本田汽车有限公司（以下简称东风 Honda）重磅亮相位于北京新国展的 W1 号馆。

为实现充满乐趣的 FUNTEC WORLD，Honda 正不断加速推动在电动化及 ICV 领域的产品升级和服务创新。作为 Honda 在电动化领域的最新成果，未来在中国市场投放的首款 Honda 品牌纯电动概念车将于北京车展全球首发。同时，搭载 Honda 独创插电式混合动力系统的全新 CR-V SPORT HYBRID e+车型也将首次亮相。