上汽大众新能源汽车工厂位于上海安亭，它是大众汽车集团全球范围内首个专为 MEB 平台车型生产而全新建造的工厂。上汽大众新能源汽车工厂（以下简称上汽大众新能源工厂）于 2018 年 10 月开始动工建设，总投入约 170 亿元，规划年产能达 30 万辆，并计划在 2020 年 10 月正式投产。
全新 Jaguar F-PACE 拥有自信的新外观，精美的全新内饰，最新一代的 Pivi Pro 信息娱乐系统以及包括 PHEV 和 MHEV 技术在内的直列四缸和六缸发动机的选择，更加豪华，连通且高效。四缸 404PS PHEV 的全电动续航里程可达 33 英里。
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- 上汽大众新能源汽车工厂计划 10 月投产