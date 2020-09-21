国内供应链服务平台纷来（深圳纷来电子商务有限公司）近日完成数亿元人民币 A 轮融资，本轮融资由龙柏资本、高合资本联合领投，产业方跟投。

本轮融资后，纷来将加速推进上游供应链的持续整合优化和新品牌的开发，优化系统工具、物流仓储、售后服务、营销模式等中台能力，同时通过拓展城市运营中心和深化外部渠道合作提升下游渠道覆盖广度和深度，最终构建一个以快消品为核心的供应链赋能服务平台。

如今，以微商、社区拼团、网红直播为代表的社交零售和以企业、机构私域电商为代表的广义社交零售进入万亿级时代，碎片化的数字经济催生大量新机遇。但与此同时，社交零售时代各方痛点显著，对于品牌商，线上渠道高昂的营销费用以及线下渠道商品流通链条冗长、效率低下是难以打破的桎梏；对于渠道端，传统零售渠道遭受多方利润挤压，经营压力大。主播、微商、企业私域场景电商等新势力缺乏稳定的供应链支持；对于消费者，信息的不对称造成的履约售后等消费问题层出不穷。

为了解决行业三端的痛点，纷来提出了 DTS（direct to sales）供应链服务模式，摈弃传统零售渠道冗长的链条，将传统商超、社区团购、网红带货、企业私域场景电商等线上线下销售力量连接起来，整合分散的零售终端，直接将商品提供给新零售从业者，构建新型零售业态。

在这个新型零售生态中，纷来为行业三端提供了解决方案：在品牌制造侧，帮助品牌商整合渠道资源、创新零售通路、激活销售能力，通过 C 端消费者数据反馈反向推动品牌商聚焦于产品研发和生产，刺激品牌商不断优化产品；在渠道销售侧，纷来构建了以城市运营中心网络、行业渠道网络、代言人网络三位一体的兼具广度和深度的销售网络，为机构和个体等零售渠道客户提供源头供应链一件代发、多版本系统工具支持、社群流量运营托管、内容营销培训、供应链金融服务等五位一体的供应链服务体系；在消费侧，消费者可以通过新零售渠道的推荐享受到优质的内容、产品和服务。

成立于 2018 年的纷来自上线以来实现高速增长，目前单月 GMV 较去年同期增长 16 倍，订单数增长 3 倍，客单价增长 5 倍，毛利率超 30%，已实现前台盈利。平台已服务 100 多个企业渠道，汇集近 60 万代言人，城市运营中心已进入 60 多个城市。

纷来创始人、CEO 于沛东表示：“零售行业正处在化整为零的新消费时代，消费方式已经从线下商超和线上中心化电商平台这种消费者有目的性的采购需求，慢慢扩展到亲友分享、KOL 推荐这种有感而发，随性而起的碎片化购物方式。行业已经有有赞、微盟这样一些做得比较好的企业，从 SaaS 系统等技术方面帮助商家提供解决方案。纷来希望能够在供应链端能帮助企业或个体更好地参与电商、零售事业，一起迈向零售新格局。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。