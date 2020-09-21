OPPO 正式发布了 2000 元价位的新品 5G 手机——Reno4 SE。而本次 OPPO Reno4 SE，在外观上有着独特的 “小光芒” 设计，以及 169g 重量、7.85mm 的厚度带来的轻薄。同时，该产品还采用了 65W Super VOOC 2.0 超级闪充，4300mAh 电池和后置三摄。

这款新机的代言人是王俊凯，OPPO Reno4 SE 是 OPPO 迄今为止最轻薄的 5G 手机，重量仅有 169g，采用轻薄设计，薄至 7.85mm，辅以 3D 曲面设计，手感舒适。电池方面，OPPO Reno4 SE 虽然轻薄，却配备了一块大电池（采用 2×2150mAh 串联双电芯设计，等效 4300mAh 电池能量）。

相机方面，该机后置三摄像头，包括一颗 4800 万像素超清主摄像头、一颗 105°超广角镜头和一颗 4cm 微距镜头，支持人像留色功能，可以让拍出来的画面充满电影感，前置 3200 万像素超清自拍镜头。

价格方面，OPPO Reno4 SE 有 8GB+128GB、8GB+256GB 两种配置可选，售价分别为 2499 元、2799 元，将于 9 月 25 日正式开售。