9 月 19 日，“只租不卖” 的订阅式生活服务公司 ROEHL，今日于英雄联盟职业联赛主赛场上海虹桥天地演艺中心正式召开品牌发布会暨新品发布会。ROEHL 空气净化器同 2020 英雄联盟全球总决赛联名限定款首度亮相，以 “只租不卖” 的订阅式服务打造轻盈的质感生活，开启家居生活的另一种可能。

发布会上，ROEHL 创始人兼 CEO 叶强生（Johnson Yeh）借助本次发布的新品全方位介绍了基于 L.a.a.S 模式的轻盈绿色生活。市场均价数千元的高端空气净化器，在 ROEHL 全新商业模式的加持下，变为开启高品质、个性化绿色轻生活的物质载体和触点，消费者支付 99 元的订阅式月费，可享送货入户、终身保修、免费更换滤网以及智能空气净化系统。可以说，租期内的需求和维护都由 ROEHL 负责，消费者只需要享用洁净健康的空气。

基于只租不卖的服务，对多为租房一族的年轻人尤其友好，仅需相对较低的周期性付费就能轻松摆脱家电购买、迁徙搬运和维护维修的种种不便。而以 IoT 技术赋能服务，更实现了全面数智化的家居场景应用，空气质量及净化效率等数据随时可见，科技感满格。

作为 2020 英雄联盟全球总决赛中国区特约合作伙伴，ROEHL 充分展现了与潮玩电竞青年相契合的精神，在发布会上特别推出了总冠军赛事款、赛事纪念款两种联名限定款空气净化器，并由 ROEHL 绿色合伙人普思资本董事长王思聪、腾竞体育联席 CEO 金亦波、腾竞体育联席 CEO 林松、哔哩哔哩电竞公司总裁陈悠悠共同揭幕。此外，赛事纪念款将于 9 月 23 日 10 点至 25 日 10 点开启第二波限量预订，消费者可通过官方微信小程序 “ROEHL” 参与订阅，前 15 名预定成功者还可获赠英雄联名官方周边及 10 元优惠。

打破 “计划报废” 策略，重塑 “经久耐用” 制造逻辑，是 ROEHL 想要传达的另一颠覆性改变。从设计到选材，ROEHL 要求在保证优越性能的基础上，最大化延长整机和各零部件的使用年限。

此次发布的空气净化器除了 8 分钟内可净化 20m2 的房间的优越性能；其外壳采用至少可使用 25 年的可回收 ABS 材质；内部模块化设计，各个模块相对独立，模块接口结构、参数标准化。当出现产品损坏或需要升级，都可利用模块置换功能，轻松且低成本地实现，避免整机报废。对于作为耗材的滤网，ROEHL 目前也积极与金海环境展开供应链战略合作，共同研发更加环保、耐用，甚至可部分回收的滤网，双方现场签约供应链战略合作。

除产品本身外，ROEHL 将循环经济延伸到了物流端，携手服务战略合作伙伴顺丰集团助理 CEO 兼顺丰快运董事长黄贇发布联合品牌产品——“N 次方盒”。坚持无胶带、可循坏的 “N 次方盒” 快递箱，能够有效减少包装废弃物的产生，保证整个服务过程都严格遵照循环经济概念，真正实现对环境和使用者的双重友好。

ROEHL 在商业模式与产品制造逻辑上的改变，都是基于循环经济，并最终指向生活方式的改变，从下单到使用，在 ROEHL 建构的生态圈内，消费者的每一次有意识消费都在践行着绿色的生活态度。

“对世界怀有改变之心，才能不辜负这个时代。” ROEHL 创始人兼 CEO 叶强生（Johnson Yeh）在发布会上表示。会上，除战略合作伙伴红树林基金会 (MCF) 之外，ROEHL 还公布了 5 位绿色合伙人：iColor 爱客装修、Higher Ground、能多洁、瑞安地产及第二树，以践行品牌的绿色环保主张。

一直以来，ROEHL 积极寻求与企业及非政府组织合作，共同推进绿色循环发展与可持续发展。基于此，ROEHL 已同欧盟中国委员会达成战略合作，未来将参与由中欧双边联合打造的以可持续城镇化为目标的中欧未来城项目，协助落实产业园环境与循环经济生态系统规划。