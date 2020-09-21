有外媒近日报道，即使按照红杉资本的标准，这也是 “疯狂” 的一周。

这家拥有 48 年历史的风险投资公司，因早期投资苹果、思科、谷歌、领英、WhatsApp 和 Zoom 等企业，长期以来一直是其同行惹人艳羡的对象，而其过去 5 天的辉煌成绩将为其近 5 年的辉煌写上精彩的一笔。

红杉资本持有 Snowflake 8.4% 的股份，该公司是有史以来最大的软件上市公司，也是游戏公司 Unity 的最大股东。红杉资本还持有上周四上市的 Sumo Logic 股票。

截至周五收盘，红杉资本在这三家公司的持股价值约 90 亿美元。

6 个月前，红杉资本的合伙人们肯定不会预测到这种活跃程度，当时该公司向成员企业发信，警告疫情对企业财务表现的潜在影响。红杉资本当时敦促初创企业密切关注自己的现金状况，警告它们融资活动可能 “显著放缓”，表示客户支出可能会下降，并表示，在考虑员工数量时，是时候考虑是否可以 “用更少的钱做更多事情” 了。

纽约证券交易所欢迎 Unity Software（NYSE: U）在 2020 年 9 月 18 日星期五正式开始交易。

这封信并没有完全偏离目标。COVID-19 重创了美国经济的大部分领域，许多依赖旅游、酒店和娱乐的初创企业被迫关闭或大幅缩减规模。红杉资本的两大投资——客房共享网站 Airbnb 和滑板车公司 Bird——在需求大幅下降的情况下进行了大规模裁员。

但红杉资本刚刚结束的历史性一周，让我们得以一窥在这个被迫进行远程工作的时代——即便失业率徘徊在两位数附近——仍会涌现的各类业务。这也突显出，红杉资本有能力用数十亿美元的胜利来抵消其投资组合中的挑战。

全球最杰出的投资机构

许多风投公司都曾一度成为公众关注的焦点，在一年内出现几次大的退出，但随后就出现低迷期，这对红杉不适用。科技行业研究公司 CB Insights 的首席执行官 Anand Sanwal 指出，他所在的公司在 2016 年进行了一项调查，询问风投公司，如果有机会，他们会投资哪些风投基金，而不是自己的。

Sanwal 在一封电子邮件中说：“排名第一的是红杉资本。他们以 Unity、Snowflake、Sumo Logic 赢得的胜利，更多地证明了他们是出色的投资者。”

与此同时，其在后期融资市场上的主要竞争对手愿景基金已经收缩了业务。由于去年年底 WeWork 几近崩溃，以及印度连锁酒店 Oyo 和建筑初创企业 Katerra 等公司的困境，软银的愿景基金接连出现巨额亏损。

随着整体市场的复苏，愿景基金最近几个月出现反弹，帮助软银在最近一个季度实现了盈利。尽管如此，2019 年的动荡迫使软银不再大笔开支，而红杉资本仍一如既往地活跃。红杉资本用不同的基金在各个阶段进行全站式投资，有时是在早期抢先进入，有时是在 IPO 之前的 growth 阶段大举注入资金。

Snowflake 是红杉 growth fund 在后期进行的一笔交易，但仍是红杉本周三个 IPO 中最大的一笔财富。周三上市首日，该公司的市值增长了一倍以上，本周收盘时市值达到 664 亿美元，红杉的持股价值接近 50 亿美元。

红杉资本于 2018 年首次投资 Snowflake，在两年的时间里总计投资超过 2.71 亿美元。红杉资本合伙人 Carl Eschenbach 在首次投资时的一份新闻稿中表示，该公司 “真正颠覆了数据仓库市场 “，并将其称为 “公共云的关键企业解决方案”。今年上半年营收增长超过 130%，因为越来越多的大客户开始依赖云数据工具，而不是那些绑定在数据中心机器上的工具。

公司与 Unity 的关系非常不同，但这家视频游戏软件制造商是在新冠疫情期间保持强劲势头的另一个例子。呆在家里的消费者会玩更多的游戏，而 Unity 的优势在于，它可以让开发者通过一组代码就能开发出适用于所有平台的软件。该公司在其招股说明书中表示，“由于 COVID-19 防疫的到位，终端用户参与的程度有所提高。”

红杉在 2009 年领导了第一轮风险投资，当时该公司才成立 5 年，刚刚进入手机游戏开发领域。在 Roelof Botha 的领导下，红杉资本首先从其主要的风险基金中投资，并在接下来的十年中继续投资，随后的资金来自其 growth funds。

到 Unity 首次公开募股的时候，红杉已有 24% 的股份，是其最大的股东。在 Unity 的股票在周五的第一天交易中暴涨 31% 之后，红杉资本的 5750 万股股票价值 39 亿美元。

在周五的一次采访中，Unity 的首席执行官 John Riccitiello 表示，“当我对某件事感到烦恼，并面临一个具有挑战性的决定时，Botha 是我首先打电话给的人之一。”

“他们参与在所有重要的事情中，这并不出奇” Riccitiello 这样说到红杉。

在 Snowflake 和 Unity 上市日之间的是周四云数据分析公司 Sumo Logic 的上市，该公司在本周结束时的市值为 25 亿美元。2014 年，红杉资本牵头进行了一轮 3000 万美元的融资。

相对于其他项目，Sumo Logic 对红杉来说是一个相对小的项目，但该公司当天的股价仍比红杉初始投资高出约 5 倍。

硅谷和中国的联动

在本周的 IPO 热潮中，红杉资本全球执行合伙人、在该公司工作了 32 年的资深人士 Doug Leone 正在处理一件完全不同的事情。

8 月初，美国总统发布了一项针对 TikTok 的行政命令，原因是有所谓的 “数据和安全” 问题。

一个积极的结果是红杉最为乐见的。2014 年，该公司以 5 亿美元的估值投资了字节跳动。据报道，该公司目前市值超过 1000 亿美元，TikTok 是其中一个重要原因。它是 iOS 和 Google Play 商店前五名的应用，在美国有超过 1 亿人使用它制作和观看短视频。

在过去的六个星期，Leone 和红杉的其他同事，与字节跳动的其他一些美国投资者一起，充当了公司和美国政府之间的联络人，协助探索可能的解决方案。

无论 TikTok 的结果如何，红杉资本都在持续为其投资人带来高额回报，这足以证明今年夏初其在美国、中国和印度筹集的 70 多亿美元资金相当可期。