腾讯在港交所发布公告称，美国商务部的禁令让美国现有 WeChat 用户可能可以继续使用 WeChat 应用进行交流；WeChat 可能无法在美国获得新用户，而现时在美国的用户持续更新 WeChat 应用程式也可能受到负面影响；通过 WeChat 应用程式提供的服务质量可能会受到负面影响。

腾讯称其一直并将继续与美国政府及美国其他利益相关者进行磋商，以达成长远解决方案。倘上述事项有任何重大进展，公司将发布进一步的公告。

在公告中，该公司提到美国商务部于 2020 年 9 月 17 日发布了《被禁制交易识别：为执行第 13943 号行政命令以及应对 WeChat 和跟信息通讯技术及服务供应链有关的国家紧急状态的威胁》。根据被禁制交易识别，美国商务部部长已识别于 2020 年 9 月 20 日（美国东岸标准时间）生效与 WeChat 应用程式相关之被禁制交易。

腾讯表示，被禁制交易识别对在美国国境内使用 WeChat 应用施加了一些限制和禁止，包括禁止通过美国的在线移动应用程式商店进行发布或维护 WeChat 应用程式，以及提供若干技术服务用以在美国运行或优化 WeChat 应用程式，例如内容推送服务以及互联网托管和点对点服务。