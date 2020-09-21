2020 年初，新冠疫情袭来让人始料未及。 疫情冲击了实体产业的同时，也为线上平台制造了机会。例如直播卖货，逐渐成为人们的购物方式之一。

在全民直播、万物皆可播的时代，我们看到越来越多的商家开通了直播间，实体店也不甘落后的上阵直播。但在全民直播的现象背后，我们也看到了直播间同质化严重，粉丝转化难，商品难卖的事实。除此之外，商家还面临着好主播难招、难留的难题。

而前些年在国内只不温不火的 “虚拟偶像” 似乎又重新被推到了风口上，虚拟 IP 直播已然成了直播卖货领域的一剂良药。比如以反差萌的僵尸形象，和 “鱼爹” 通过温暖治愈故事带来感动与正能量的 “僵小鱼”，通过与师父一问一答，诙谐幽默地传递人生哲理的 “一禅小和尚”，还有治愈系讲述鸡汤的 “萌芽熊” 等都利用动作捕捉设备，在淘宝和抖音平台成功从动漫 IP 转型成为 “带货主播”。

从 IP 转化到直播带货的主播，其中必定会涉及到虚拟直播技术，据了解，虚拟直播技术本质上是一种实时影像技术，利用设备捕捉真人动作并在模型上实时预览，实现了真人表演与虚拟人物同步的效果。以上所提到的虚拟主播的虚拟直播技术提供方都是北京中科深智科技有限公司。据悉，这家公司同时也是央视、中兴、爱奇艺等头部企业虚拟直播技术提供方。

“我认为未来虚拟的人物、虚拟的场景，虚拟的道具占比可能会更多，因为只有虚拟的东西才会释放你的创意。” 中科深智的 CEO 成维忠告诉记者，中科深智作为一家扩展现实影像技术研发商，致力于打造扩展现实（XR）世界的驱动引擎，推进真实世界和虚拟世界的互动融合，并为客户提供包括算法、硬件、软件、数字资产在内的全栈式解决方案。“我们要打造虚拟数字人时代的水电煤，让天下没有难做的虚实影像内容。” 成维忠说。

据其介绍，在技术方面，中科深智拥有虚拟数字人全栈技术，主要划分两部分：赋予数字人生命力的实时内容生产引擎，以及塑造数字人表现力的技术美术能力。“简单来说，我们主要做了两件事，一件能够让虚拟的角色能够动起来，并且赋予角色声音的驱动引擎；另一件事是利用技术和美工能力来快速制造有表现力的虚拟角色。” 目前，中科深智已经申请了 34 项发明专利，1 项外观专利，9 项实用新型专利，预计 2020 年底累计申请 50 项专利。

在产品方面，中科深智针对不同的客户需求开发了四款不同的产品。专业度最高的是创梦加，它主要面向专业的动画公司，辅助快速地做高精度的动画制片，其精度最高最专业化也可以定制化。其次是面向多个行业的中科深智领先算法的拳头产品创梦达。

它是一款利用动捕技术和 IK 算法等核心专利技术打造的扩展现实 (XR）实时内容生产引擎，一机多能，可灵活应用于教育、动画、虚拟直播等领域。据成维忠介绍，与其合作的 IP 萌芽熊、一禅小和尚等都是用的这款产品。

创梦加和创梦达相对来说适合有成熟的 IP 产品的玩家，对于刚刚入行直播卖货领域的商家来说，中科深智也专门针对中小商家推出了虚拟直播软件创梦易。这款产品主打简单易用好卖货特性，将虚拟直播的门槛从十万元级拉低到 3588 元。其既能做直播用，也能方便制作短视频，契合电商平台商家的需求。

借助创梦易，商家不用购买价格高昂、操作复杂的动作捕捉设备，可以在零基础的情况下一分钟搭建好主题式虚拟直播间，借助普通摄像头控制虚拟角色开启虚拟直播带货。中科深智自主研发的虚拟 IP 形象也可以给客户用来挑选自己的主播。成维忠介绍，到今年年底，他们可以提供大概 500 个虚拟角色供客户免费使用。

如何让虚拟 IP 与带货商品的调性相匹配呢？成维忠介绍中科深智背后有算法大数据的支撑，会根据用户的商品做分析，推荐虚拟直播间的构建和可匹配的虚拟 IP 形象。他举例来介绍，之前与松下卫浴合作用虚拟主播来卖智能马桶盖，通过算法和美工的建议选择了吕布作为虚拟形象来卖货，最后卖货效果不错，粉丝也有所增长。

针对对专业度更低要求的商家，成维忠还介绍，中科深智最近将推出代号为 “Vhost” 的智能虚拟直播产品，可以为直播电商提供挂机直播功能，也是契合电商平台政策和商家需求打造的产品，将在近期正式上线。

据介绍，中科深智目前已经覆盖了短视频平台上三分之二的头部虚拟 IP 的业务，成维忠介绍，未来中科深智将继续打磨技术产品，探索更多的虚拟 IP 直播带货的场景。其透露，中科深智正在筹备下一轮融资，预计下半年将公布融资进程。