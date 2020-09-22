微软已同意以 75 亿美元现金收购《毁灭战士》和《辐射》游戏系列工作室 Bethesda Softworks 的母公司 ZeniMax Media。ZeniMax Media 旗下拥有的工作室包括 Bethesda Softworks、Bethesda Game Studios、id Software、ZeniMax Online Studios、Arkane、MachineGames、Tango Gameworks、Alpha Dog 和 Roundhouse Studios。

此次收购意味着未来 ZeniMax Media 旗下公司制作的游戏，将第一时间登陆 Xbox Game Pass 游戏订阅服务，玩家无需额外付费即可游玩未来的众多新游戏，如《耻辱》、《辐射》、《德军总部》、《上古卷轴》系列的新作以及《Starfield》等。

收购消息公布之际，微软也将开启新主机 Xbox Series X 和 Xbox Series S 的预购。Bethesda 已经宣布即将在 PS5 和 PC 平台推出两款独占产品：Arkane 的《死亡循环》（Deathloop）和 Tango Gameworks 的《鬼线：东京》（Ghostwire: Tokyo）。Xbox 主管 Phil Spencer 确认，，微软将兑现这些限时独占作品的交易承诺，而未来的游戏将视情况在非 Xbox 平台推出。

Bethesda 营销负责人 Pethe Hines 在声明中写道：“我们仍在与我们合作多年的工作室制作此前公布的游戏，这些游戏将由我们发行。”