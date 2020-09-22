智能手表领域又迎来新的势力，那就是 vivo 智能手表。其实其它智能手机厂商都已经在这个领域布局，vivo 的进入填补了自身的空白，同时对市场其它竞品也是个冲击。

vivo WATCH 智能手表全系采用精钢表体和陶瓷表圈设计，有氟橡胶表带和 Nappa 真皮表带供选择。在健康方面，支持连续血氧饱和度监测、全天候心率监测和睡眠监测，24 小时为用户健康检测。另外，vivo WATCH 还支持全天卡路里监测以及活动目标设定，具备 Jovi 智慧日程和通知提醒功能，更有快捷移动支付、交通卡和门禁卡等功能。

Nappa 真皮表带的选材严苛，小公牛头层皮经过多道工序处理保留了皮革的自然纹理，皮质柔软且触感细腻，佩戴舒适。氟橡胶表带，柔韧亲肤、防过敏耐脏污，可以更好的适应运动暴汗等佩戴场景。

腕表工艺之下， vivo WATCH 智能手表配备了包括五核光学心率血氧传感器、四大卫星定位系统和气压海拔传感器等在内的六传感器系统，能够实现身体状况、运动状态和环境的监测，为用户提供有价值的数值参考。此外，vivo WATCH 配备了 AMOLED 高清显示屏，支持 AOD（Always on Display）熄屏时钟常亮显示，查看时间无需抬腕点亮屏幕。在如此精密的设计中，vivo WATCH 全系还支持 50 米防水。

手表通过 vivo 表盘商店目前已有 40+表盘可供更换，自带 2GB ROM 本地空间存储音乐，这样在跑步时脱离手机也可搭配蓝牙耳机听歌。此外利用 vivo WATCH 自带的 Jovi AI 助手实现简单功能和全场景 NFC 也是支持的，如果搭配的是 vivo/iQOO 手机还可以遥控拍照。

售价上，42mm 款提供棕色和橙色表带可选，46mm 款有氟橡胶和棕色表带可选，两款都定价 1299 元，将在 9 月 28 日正式开售。