华米科技今日正式发布智能手表 Amazfit GTR 2 和 Amazfit GTS 2。两款手表加入了先进的类金刚石镀膜技术，让两款手表的玻璃镜面的莫氏硬度达到 9H，更加防刮耐磨。

这两款手表均配备了 AMOLED 高清炫彩显示屏，其中 Amazfit GTR 2 屏幕尺寸 1.39 英寸，分辨率 454×454，像素密度 326 ppi，最高亮度可达 450 nit；Amazfit GTS 2 则使用 1.65 英寸超视网膜级显示屏，分辨率 348×442，像素密度高达 341 ppi。

Amazfit GTR 2 和 Amazfit GTS 2 支持息屏显示功能（Always-On Display），息屏状态下也能显示时间，表盘可以支持跟随当前表盘的息屏显示样式。

Amazfit GTR 2 和 Amazfit GTS 2 在健康监测和管理能力上全面升级，标配血氧饱和度检测、24 小时心率监测、睡眠呼吸质量监测，加上 PAI 健康评估系统，可以呈现更加精准和全面的健康数据。

Amazfit GTR 2 和 Amazfit GTS 2 搭载了华米最新自研的 BioTracker 2 PPG 生物追踪光学传感器，配合 RealBeats 心率算法引擎，不仅可以进行 24 小时的心率监测，做到 “全天心率监测” 和 “过高心率预警”，还支持房颤心律失常自动甄别，深度追踪心脏健康水平，及时预警潜在心脏问题风险。

Amazfit GTR 2 与 Amazfit GTS 2 全新配备血氧饱和度测量功能，结合 OxygenBeats 血氧引擎，可以测量血液中的氧气含量。OxygenBeats 血氧引擎的血氧测量成功率高达 96%，与医疗级血氧仪检测结果平均误差仅为 1.67%。

Amazfit GTR 2 和 Amazfit GTS 2 的睡眠监测功能也再次升级，可以更准确判断睡眠阶段（深睡、浅睡、REM 快速眼动期），支持小睡识别，帮助记录更完整的睡眠信息。

Amazfit GTR 2 和 Amazfit GTS 2 配备 9 轴运动传感器，内置持续优化的高精度 GPS+GLONASS 独立定位系统，无需手机就可以记录运动轨迹。加上 12 种专业运动模式与 50 米防水能力，可以在运动结束后生成分析报告。

Amazfit GTR 2 和 Amazfit GTS 2 支持 Wi-Fi 音乐传输，支持 iOS + 安卓手机全平台的传输，具备 3GB 本地存储，不仅支持连接无线蓝牙耳机，更可配合内置三磁超线性扬声器，实现独立播放音乐，音量更高、低音更浑厚、音质也更出色。

Amazfit GTR 2 和 Amazfit GTS 2 升级全新的语音交互能力，支持小爱同学和离线智能语音助手，Amazfit GTR 2 和 Amazfit GTS 2 还带来了蓝牙通话功能，实现了在手表上接听、挂断手机上的来电。除此之外，Amazfit GTR 2 和 Amazfit GTS 2 依旧内置了 NFC 芯片，可以模拟门卡，刷门禁与智能门锁。并与支付宝达成合作，手表支持支付宝离线支付。

日常使用情况下，Amazfit GTR 2 的续航能力长达 14 天，Amazfit GTS 2 也能做到 7 天的续航表现。基础手表模式下，Amazfit GTR 2 可以使用 38 天，Amazfit GTS 2 则能使用 20 天。

Amazfit GTR 2 提供两个版本，运动款售价 999 元，经典款售价 1099 元；Amazfit GTS 2 提供曜石黑、海豚灰和流光金三种配色，售价 999 元。