Bose 今天正式在国内带来两款全新智能音频眼镜。

首先是全新 Bose 智能音频眼镜运动款，顾名思义，它是专为骑行、跑步、攀登等户外运动而生的。运动款采用耐用、轻便、富有弹性的塑胶钛（TR90）材质，特制的弹簧铰链和镜腿末端采用的热塑性橡胶 (TPE) 材质确保了佩戴的稳固舒适。运动款还配备了三种大小的鼻托，可以提供足够的阻力防止眼镜滑落。两侧镜腿均嵌入了 22 毫米的全音域发声单元，达到即使在每小时 40 公里的速度下骑行，听觉体验 “也能同样优异”，同时也不会错过周围车辆、警示和同伴的声音。

Bose 智能音频眼镜运动款可搭配绝大多数防护头盔使用，亦可抵抗汗水、恶劣天气、刮擦和掉落的损坏。产品附带 USB-C 充电线，电池续航时间长达 8 小时。运动款镜片采用聚碳酸酯（PC）材质，透光率（VLT）为 12%，同时提供额外两种镜片选择：镜面橙和镜面蓝，其中前者透光率为 20% ，可以减弱水面、雪地等光滑表面反射的眩光；后者透光率为 28% ，可在强日光下帮助增强对比度和清晰度。

再来是猫眼款。它的造型更适合日常佩戴，音质方面，官方表示其低音部分表现出 “更加扣人心弦的震撼效果”，音乐呈现也更加细腻，富有层次。全新 Bose 智能音频眼镜猫眼款防摔、防刮擦，配有磁吸式充电器，电池续航达到 5.5 小时。镜片可轻松替换，拥有镜面玫瑰金和渐变紫额外两种色彩选择。

Bose 智能音频眼镜运动款和猫眼款配备偏光镜片，可阻挡高达 99% 的 UV 射线。眼镜重量不到 50 克，支持无线播放流媒体音乐，还能接打电话和使用 VPA 个人语音助手。

两款 Bose 智能音频眼镜均搭载语音拾别技术。双波束成形的麦克风阵列取代了单麦克风系统，能够有效隔绝风声、噪音以及周围对话干扰；再搭配全新数字信号处理技术，通话效果显著提升。

两款新品采用了动态音质均衡技术，低音细节不会因调低音量而受损；声音澎湃时，也不必担心音乐会因此失真。通过触控技术，用户只需在右侧镜腿上前后滑动，便可完成音量调节。此外，还可通过触碰右镜腿或按下多功能按钮进行其他常规操作。

全新 Bose 智能音频眼镜运动款、猫眼款将在 10 月 27 日正式开售，两款产品售价均为 1999 元。