印度在线教育公司 Byju’s 周二表示，作为正在进行的 5 亿美元 F 轮融资的一部分，BlackRock、Sands Capital 和 Alkeon Capital 已经作为新的投资者加入。

本月早些时候，Byju’s 以 108 亿美元的估值从一批投资者那里筹集了资金，其中包括私募股权公司 Silver Lake Partners 以及现有投资者 General Atlantic、Owl Ventures 和 Tiger Global。

一位知情人士表示，这家教育科技初创公司的估值目前为 111 亿美元。而创始人 Byju Raveendran、他的妻子 Divya Gokulnath 和兄弟 Riju Raveendran 的股份已经从 8 月份的 33.1% 稀释到 29.5%。

自印度全国范围启动封城以来，Byju’s 教育平台新增了超过 2500 万名学生。目前该应用的注册用户超过 7000 万，年费用户达 450 万。疫情期间，Byju’s 推出了印地语、坎纳达语、孟加拉语、马拉雅拉姆语和古吉拉特语等多种方言的学习项目。

上个月，Byju’s 收购了总部位于孟买的编程教育平台 WhiteHat Jr.，以扩大他们的产品种类和跨市场的影响力。

投资者资金的不断注入将 Byju’s 变成了估值超过 100 亿美元的超级独角兽，也是印度估值第二高的创业公司。

2017 年底，在腾讯领投的一轮融资之后，Byju’s 晋身估值 10 亿美元的独角兽。今年 1 月，Byju’s 的估值约为 80 亿美元，当时它从总部位于纽约的对冲基金 Tiger Global 筹集了 2 亿美元的股权融资。那一轮融资让 Byju 的估值提升了 45%。此后，Byju 的估值又提升了 35%。