近日，中国 RPA 软件与解决方案供应商弘玑 Cyclone（上海弘玑信息技术有限公司）完成近 4000 万美元 B 轮融资。本轮融资由经纬中国领投，老股东 DCM 超额跟投，联想创投、源码资本、仁智资本跟投。本轮融资后，弘玑 Cyclone 将继续加大在产品研发和市场拓展等方面的投入。

弘玑 Cyclone 成立于 2015 年，总部位于上海，目前已在北京、深圳、广州、成都、南京、杭州、无锡、西安、新加坡等国内外数十个城市设有分公司和办事处，并在美国硅谷设立研发中心。2019 年，该公司获得 DCM、源码资本超过千万美元 A 轮融资，并保持在产品和技术方面的大力投入。

目前，弘玑 Cyclone RPA 产品与解决方案已为国内数百个客户提供服务，包括金融、银行、保险、电力、能源、政府、公共安全、制造、零售、物流、高科技等多个行业。此外，弘玑 Cyclone 也与众多知名企业达成战略合作，包括商业、技术、生态、渠道及学术联盟合作伙伴等。

作为国内率先构建面向企业业务流智能自动化 RPA 平台的企业，弘玑 Cyclone 将机器学习、深度学习、数据处理与知识工程等多种技术相结合，为客户提供全方位的业务自动化的灵活稳定的平台级 RPA 产品及解决方案，并在产业物联网领域做出突破性进展。

Cyclone RPA 平台能够实现对机器人集群的集中管控，对业务数据的全方位实时分析，对业务流程的自动化分析、挖掘、发现，和灵活创建测试及运维 RPA 中所需要的各种 AI 能力。并支持从移动端、桌面、服务器、IoT 到私有云等各种环境下跨平台部署，完成复杂业务流程中基于诸多应用环境，操作系统环境和业务环境的跨系统跨业务步骤的自动化。帮助客户实现从数据中心到办公室，从办公室到工厂，从工厂到户外移动环境等的全业务场景的智能自动化。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。