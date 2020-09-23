企业数字化转型迎来一波又一波热潮。

国际权威机构纷纷预测未来几年企业数字化转型的潜能：

“Gartner 提出，到 2024 年底，75% 的企业机构将从人工智能试点转为 AI 运营，基于流数据的分析基础架构的数量将因此增加 5 倍。” “IDC 研究数据表明，目前中国已有 41.4% 的企业成为数字化转型的坚定者，到 2023 年，全球超过一半的 GDP 将由数字化转型企业的产品和服务推动。”

加速数字化转型、让业务智能化，许多行业均认可这是全面提升企业竞争力最可靠、最主流的路径，紧迫感如影随形。专业的数据科学人才还远远无法补足市场，企业对人才的需求就已经升级为既懂业务又懂技术的复合型精英。为了快速提升竞争力获得市场先机，企业决策者们选择将目光投向更智能、更高效的 AI 平台能力的建设及其应用。

AI 平台——数字化转型的关键

企业的数字化转型起于 “数据”，落于 “场景”，AI 技术的作用是通过 “数据分析及洞悉信息背后的价值” 加速和优化这一进程，而 AI 平台作为技术的载体能让这一进程更加敏捷、易于使用可视、可自主操作。

从美国回国创办 DataCanvas 九章云极的方磊先生和尚明栋先生专注 AI 平台已有 7 年，成为国内最早一批自动化数据科学平台供应商。他们研发的 DataCanvas 自动化数据科学平台目前已经服务金融、通信、交通、制造、零售等行业中数百家企业及政府单位。

早在清华大学、弗吉尼亚理工和美国微软研究院专注数据科学研究和应用时，方磊先生即看到 AI 平台的大片蓝海。他敏锐洞察到，未来企业立足行业的制胜关键不是数据储备，而是自身数据分析及驾驭信息价值的能力。因此，DataCanvas 九章云极坚持以赋能企业自主 AI 能力为目标，精准定位为中立的软件提供商。

对于中国企业数字化转型的现状，方磊先生看到，在数字化转型过程中，企业内部越来越多的部门投身其中，而不仅仅仰赖科技或信息管理部门。“所有的公司都将仰赖人工智能技术建立核心竞争力，所有的部门都有数据科学团队——这样的局面正在加速实现。”

Auto 加持，ML+ 和 DL+时代来临

自动化模型建设的能力是大数据分析里至关重要的基因。为了让模型在企业生产系统快速落地，DataCanvas 数据科学平台提供的是一站式 “自动化” 数据分析与建模服务，帮助企业快速构建数据分析应用。

AI 技术的核心战斗力非机器学习（ML）和深度学习（DL）莫属。以往专业的数据科学家使用 ML 和 DL 编码的数据建模流程并进行优化，往往需要消耗几周甚至几个月的时间，并且难以协同、调优并积累。DataCanvas 通过将建模的各个环节 “自动化” 解决了这一难题。

从自动特征工程、自动算法选择，到自动超参数优化，再到自动结构化深度学习工具 DeepTables 的运用，九章云极对自动化的探索和创新从未停止。

今年 3 月，DeepTables 在全球知名国际竞赛 Kaggle Categorical Feature Encoding Challenge II 中超越来自全球各地的知名厂商，包含全球第一的电商公司和搜索引擎公司等，在所有参赛的 1100 多支团队中，DataCanvas 荣获全球第一名。这是深度学习在结构化数据分析领域中世界性的重大创新突破，是中国自主研发实力能够引领全球的再次证明。

近期，DataCanvas 的又一自动化科技硕果——自搜索神经网络框架 Hypernets 开源发布，框架可以基于超架构的搜索空间完成神经网络超参数和微架构的自动搜索和模型训练，支持自动机器学习工具的开发并快速助力各类业务场景应用的再一次提升。

DataCanvas 九章云极联合创始人暨 CTO 尚明栋先生说，“人工智能的工业化落地，是否能够真正给业务发展带来价值，一直是智能化建设中让企业最焦虑的关注点。有了 Auto 不断加持，人工智能的普及化又上了一个新的台阶，进一步降低了建模过程中对特征、算法等专业技能的依赖以及模型生产化的成本。在企业数据飞速发展的 5G 时代，DataCanvas 自动化建模将成为企业从数据化到智能化转变的关键利器，引领 ML 和 DL 进入全新的工业智能时代。”

自主创新的 AI 平台，全面加速政企智能化

九章云极坚持以客户为中心，以客户满意度为依归、与客户共同成长，通过完全自主创新的一流科技，助力加速国内政府服务和企业智能化的进程。甫于近期到任的辛儿伦先生，九章云极总裁，前 Teradata 大中华首席执行官、前微软大中华副总裁，斯坦福大学电子计算机双硕士学位并拥有 29 年信息化行业经验，十分认同 DataCanvas 九章云极的自主研发实力以期助力国内 AI 产业的快速成长，他提到：

“Gartner 公司早前预测的 2020 年十大战略技术趋势中，排在第一位的就是 ‘超自动化’，并将其解释为：多种机器学习（ML）、打包软件和自动化工具相结合的产物。在全球迈入新一代 ML+/DL+以提升智慧企业经营和敏捷民生服务的时代里，九章云极作为国内自主创新的自动化数据科学公司，研发自动化机器深度学习平台及应用模型服务，多次荣获全球第三方中立评比机构大奖，在该领域引领自动化创新的世界一流科技，必将成为数据科学家、数据分析师和建模师等的智慧助手，让他们能更加敏捷快速地专注提升企业业务的价值。我将与九章云极同事服务好国内的客户专家们，提供优秀的解决方案和产品、咨询及实施服务，与客户一起学习，齐心协力以期共同激发客户业务的极致潜能。”

对于 DataCanvas 九章云极的发展前景，曾任职 Teradata 大中华副总裁、微软大中华副总裁、前爱立信公司副总裁、参与过国家 “银河 I 型” 软件验收等重大课题，现 DataCanvas 九章云极高级副总裁黄北宁女士表示：“自主创新就是九章云极的基因，公司非常注重对研发的投入，七年来快速积累了多项专利及软件著作权。凭借着对技术创新的执着，九章云极研发的产品不断赢得包括金融、政府、通信、交通、制造、零售等各行各业客户的认可。同时作为一家 100% 的中国公司，九章云极深耕中国市场，洞察客户的业务需求，始终坚持以客户为中心、与客户共同成长，利用领先的专业技术实力为客户提供数据科学解决方案，加速企业实现 AI 能力自主化，为客户创造更大价值！”