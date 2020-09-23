继今年 7 月宣布完成 Pre-C 轮融资后，和元生物技术（上海）股份有限公司今日正式宣布完成超 3 亿元 C 轮融资，今年总计完成逾 6 亿元股权融资。本轮融资由正心谷资本领投，晨兴集团、临港科创投、夏尔巴资本、昆仑资本、金浦国调、博远资本跟投。

和元生物创始人潘讴东先生表示：“基于全球基因治疗病毒载体生产市场需求快速增长，和元已于年内在临港启动建设近 8 万平米和元智造精准医疗产业基地项目，一方面在全球范围内吸引先进水平的基因药物成果，为其提供临床级病毒载体产业化生产服务；另一方面，可以帮助国内企业研发的基因药物到国外申报临床，带领国内基因治疗创新成果走向全球。公司将继续在资本助力下，加速布局全球化战略，发展成为辐射全球的重组病毒药物 CRO 服务中心和基因药物生产 CDMO/CMO 基地。”

和元生物成立于 2013 年，目前注册资金 10636 万元，是一家集生物医学基础研究、基因治疗药物孵化、临床级基因治疗病毒载体 CDMO 服务三大发展方向于一体的高新技术企业。公司现有团队近 300 人，旗下子公司包括和元纽恩（上海）生物科技有限公司、烟台市和元艾迪斯生物医药科技有限公司、和元智造（上海）基因技术有限公司。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。