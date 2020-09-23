近日，致力于数字身份安全的派拉软件（上海派拉软件股份有限公司）完成近 3 亿元 C 轮融资，本轮融资由高瓴创投领投，中网投战略投资，中金启辰、盛万投资、尚颀资本、华金资本跟投，老股东东方富海、晨晖创投、小苗朗程继续跟投。

派拉软件成立于 2008 年，面向企业级市场提供专业的身份管理与访问控制（IAM）产品及服务。派拉 IAM 产品体系在技术前瞻性、产品适用性、自主可控性、政策合规性上都保持一定的优势，应用场景覆盖 “人” 的身份治理、“物” 的身份治理、“服务” 的身份治理、以及 “数据” 的身份治理，已成功为金融、地产、汽车、零售、教育、医药、制造、政府等各大行业的 1000 余家企业和机构提供了 “身份安全” 专业服务。

派拉率先将零信任、持续自适应、微隔离等信息安全前沿技术导入 IAM 产品的研发与实践中，并融合微服务架构、AI 算法、区块链、物联网、大数据等信息技术，为企业提供全场景数字身份治理解决方案，覆盖内部员工身份治理（2E）、外部合作伙伴身份治理（2P）、C 端客户身份治理（2C）、数据身份治理（2D）、API 身份治理（2API）、IoT 身份治理（2IoT）。

本次融资，派拉将着重投入产品创新和技术研发，加强对软件定义边界（SDP）、持续自适应风险与信任评估（CARTA）、基于属性的访问控制（ABAC）、安全访问服务边缘（SASE）等方向的深入研究，将更多前沿安全技术、安全模型与派拉零信任身份安全体系相融合。

同时，通过与科研院所、高等院校的深入合作和积极探索，派拉将推进产、学、研一体化国产可控安全建设，推动数字身份安全的研究更进一步向纵深发展，促进安全产业的技术创新和产业升级。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。