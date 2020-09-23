总部位于土耳其的农业金融科技平台 Tarfin 近日宣布在 A 轮融资中获得 500 万美元，由 Quona Capital、Elevator Ventures、Syngenta Ventures 和 Collective Spark Fund 领投，Wamda 跟投。其中 Collective Spark 和 Wamda 参与了 Tarfin 在 2018 年的 130 万美元种子轮融资。

Tarfin 计划利用新资金加强大数据、移动技术的开发及团队拓展，在土耳其和东欧市场中获得更多用户。

Tarfin 由 Mehmet Memecan 于 2017 年创立，通过结合传统供应渠道、技术和金融资源，为农民提供以实惠的价格和简单的支付方式获取农业投入品，如种子、种苗、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂等农用生产资料产品，和农膜、农机、农业工程设施设备等农用工程物资产品。

Tarfin 通过其基于机器学习的农业风险评分模型，确保农民以合理的价格和更长的付款期限获得当前所需的所有农业投入品。数以万计的农民通过在 Tarfin 的 240 多个合作销售点选购投入品，降低投入品成本。

Tarfin 创始人兼总经理 Mehmet Memecan 在声明中表示：” 肆虐全球的新冠疫情再一次证明了农业的重要性。Tarfin 始终把帮助农民寻找解决办法作为使命，确保农业生产的连续性。我们今天为农民所做的每一步，都将带来更强大的经济、更健康的未来和更可持续的生产的明天。”